Aus LICHTENBERG berichtet am Montag Robert Klages +++ „Ein verdammt ernstes Thema“: Die Kröten und der Baustopp +++ Von Gaddafis Soldaten angeschossen: Zu Besuch bei Nabil aus Libyen +++ „Kitaplatz garantiert“– Imagefilm über Lichtenberg in der Kritik +++ Eilantrag für Tennisspielen im Winter +++ Zelte und Ofen für die Obdachlosen an der Rummelsburger Bucht +++ Wenn der Senat das „grüne Monster“ bauen will ... Teil 2 +++

Aus TREPTOW-KÖPENICK berichtet Simone Jacobius +++ Die Insel der Glückseligen im Brückenchaos +++ „I love Köpenick“, ist doch wohl klar +++ Neue BMX-Halle für Olympiavorbereitung gefordert +++ Nach dem Eis kommt wieder der Bootsverkehr – aber bitte umweltfreundlich +++ Baugenehmigung für Riviera-Seniorenresidenz erteilt +++ Keiner will den Fußgängertunnel sanieren +++ Stolze Kids in neuen Schulcontainern +++ Schlittschuhlaufen mit Seefeeling +++ Krimi mit gutem Ausgang +++ Modegrafik zwischen Schein und Sein +++ Temporeiches letztes Testspiel der Eisernen gegen Basel +++

Mehr zum Thema Berlin Salvador-Allende-Brücke dicht - so läuft der Berufsverkehr in Köpenick

Unsere Leute-Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de