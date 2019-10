Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus dem lokalen Berlin. Dienstags wie immer aus Tempelhof-Schöneberg, Spandau und Marzahn-Hellersdorf. Unsere Newsletter aus diesen und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus MARZAHN-HELLERSDORF berichtet Ingo Salmen berichtet. Seine Themen:

Erinnerungen an Kurt Masur und die Leipziger Montagsdemonstration vom 9. Oktober 1989: Eine Begegnung mit seinem Sohn Michael Masur, der in Kaulsdorf eine Klavierwerkstatt betreibt

Kiekemal-Grundschule: Eltern beklagen Überlastung und ungewisse Zukunftsplanung

Nach langem Ringen: Neuer Standort für die Feuerwache Mahlsdorf gefunden

Der Anfang vom Ende der Qual: Was in der Ausschreibung für die Wiederherstellung der Frauenfitnessfläche steht

Studierende fordern: Alice-Salomon-Hochschule soll Reinigungspersonal selbst beschäftigen

Sigrid Kneist hat folgende Themen aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Stadtgeschichte: Vom Sitz der Brauwirtschaft zur Hochschule für Wirtschaft

Musikgeschichte: Der Journalist und Autor Christian Walther über den Komponisten und Textdichter Robert Gilbert

Kriegsgeschichte: Kampfmittelräumung auf Lichtenrader Spielplatzgelände

Luftbrückengeschichte: Der wirklich letzte Flug

Familiengeschichte: Heimkino im Rathaus Schöneberg

Eine unendliche Geschichte: Bürgerämter und die Termine

Und aus SPANDAU hat André Görke diesmal diese Geschichten mitgebracht:

Eingesperrt im Park: Die kuriose Nacht einer Leserin

Großes Verkehrsinterview mit dem Stadtrat: U-Bahn-Träume, Radweg-Ärger, neue BVG-Drehkreuze, knallvolle Regionalbahnen - und die Frage, ob Spandau jetzt die Verkehrschefin beim Wort nehmen soll

Unfassbare Bildschätze: Erinnern Sie sich an die Altstadt voller Autos

Absegeln 2019: Die großen Vereinsfeste an der Havel

