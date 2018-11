Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke immer freitags in seinem Newsletter. Diesmal unter anderem über folgende Themen: +++ Bezirkspolitik live: Die interessantesten Debatten und Beschlüsse aus der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Donnerstagabend +++ Einladung zur Tagesspiegel-Diskussion zur Wohnungspolitik: Wem gehört Charlottenburg-Wilmersdorf? +++ Bürgerverein macht ausrangierte Telefonzelle zum Büchertausch-Häuschen am Leon-Jessel-Platz +++ Bezirkspolitiker sehen Herthas Pläne für ein neues Stadion skeptisch +++ Bauverzögerung: Parkcafé am Stuttgarter Platz soll erst Mitte 2019 öffnen +++ Kiezführer: Buch empfiehlt Spaziergänge durch den Bezirk +++

