Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF meldet sich Boris Buchholz: +++ Leserumfrage: Die Top-10 der kürzesten Grünphasen für Fußgänger im Südwesten +++ Nachbarschaftsladen statt leerstehender Bäckerei: Lydia Constein setzt sich für eine aktive Nachbarschaft ein +++ Steglitz ist hip: Die Kneipe GM 26 hat sich zum berlinweit empfohlenen In-Ort gemausert +++ Kleingärten in der Rothenburgstraße sollen der Erweiterung des Fichtenberg-Gymnasiums weichen +++ Zum Weltfrauentag: „Consumer, you have the power“, sagt Lilian Maina aus Kenia und wirbt dafür, mit fair gehandelten Blumen Frauenrechte zu stärken +++ Debatte um Flüchtlingsunterkünfte in Heckeshorn: Von „denkbar ungeeignet“ bis „bestens geeignet“ reichen die Stellungnahmen der Parteien +++ Neue Attraktion: Sizilianische Streetfood hinter dem Boulevard +++

Robert Klages hat das für Sie aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG: +++ Aldi muss raus aus der „Halle für Alle“ – Anwohnerproteste an der Markthalle 9 +++ Städtepartnerschaft mit Dêrik (Syrien) +++ „Ohne Angst verschieden sein können“: Lesereihe jüdischer Stimmen mit Max Czollek +++ Fläche ist Geld: Diskussion um Parkraumpolitik +++ „Deutschen gehen nicht offen genug mit der NS-Vergangenheit um“ – ein Treffen im Bunker mit Enno Lenze +++

Und Christian Hönicke berichtet aus PANKOW: +++ Tegel I: Pankower Initiative will gegen Nachtflüge klagen +++ Tegel II: Warum die Nachtflieger im Osten lauter sind +++ Niederschönhausen: Fahrradkorso gegen „Verkehrs- GAU“ +++ Blankenburg: Schleichweg wird zum Raserweg +++ BVG gegen Tramstationen unter Hochbahn +++ Mieterkampf: Schönhauser Allee 69 will Hilfe vom Bezirksamt +++ „Gleichgültige Behörden“: Fußgängerangst an Baustelle +++ Gerangel um Schulneubau in Buch

