Aus MITTE berichtet Laura Hofmann in ihrem heute erscheinenden Newsletter über folgende Themen: Lärm, Müll, Drogen: Wissenschaftliche Studie über Nutzungskonflikte in der Nördlichen Luisenstadt benennt Probleme und Handlungspotenziale +++ Einer der letzten Heimwerkerläden in Moabit wird verdrängt: „Heimwerk“-Betreiber Michael Mikoleyczak im Interview +++ Ordnungsamt greift am Rosenthaler Platz durch: Biertrinken vor der „Bäckerei“ nur noch bis 22 Uhr.

Für den neuen Newsletter aus NEUKÖLLN hat Madlen Haarbach recherchiert: Ein Jahr später noch keine Spur der entwendeten Stolpersteine rund um die Hufeisenstraße +++ Deutscher Feinstaub-Hotspot +++ Nachbarschaft: Hendrik Czakainski entwirft neue Bilder der Stadt von oben +++ In Rudow entsteht das erste deutsche Tages-Hospiz +++ Ausgetrickst: Wie Investoren versuchen, den Milieuschutz zu umgehen.

Aus REINICKENDORF berichtet Gerd Appenzeller über die Entscheidung des Senats, auf dem Gelände der früheren Bonhoeffer-Klinik in Wittenau die neue Erstaufnahmestelle für Geflüchtete zu errichten. Außerdem: Die 10. Lange Nacht der Ateliers im Kunstzentrum in Tegel-Süd +++ Gesperrter Kapweg wegen Dieselabgase ist „ein Treppenwitz“.

