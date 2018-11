Aus TREPTOW-KÖPENICK berichtet Simone Jacobius: +++ Mit Herzkissen Sinnvolles tun +++ An der Grundschule an der Wuhlheide wird es eng +++ Neue Schulcontainer in Müggelheim +++ Galgenfrist für die Tiertafel +++ Brandopfer auf dem Weg der Besserung +++ Polizei sichert die „Öffis“ +++ Hirschgarten bereitet 150. Geburtstag vor +++ Mobil in Friedrichshagen +++ Neue Schulbroschüre +++ Friedenskonzert in Friedenskirche +++ Ulrich-Grasnick-Lyrikpreis wird verliehen +++ Union schafft fast die Sensation.

Und Pauline Faust hat sich in LICHTENBERG umgehört: +++ Puppentheater hängt in den Fäden +++ Solidarität nach Hassmail an SPD-Lehrer +++ Anwohner lesen über 2000 Seiten Baupläne +++ Kontrollmarathon gegen Falschparker +++ Aquarellflut in Bibliotheken +++ Laternenumzug zum Martinstag +++ Überfall auf Apotheke +++ S3 fährt wieder nicht +++ Firas Alshater in Lichtenberg.

