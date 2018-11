96 Ortsteile, 12 Bezirke, 1000 Geschichten. Viele davon erzählen wir auch dank Ihrer Hinweise in unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern "Leute", die Sie kostenlos bestellen können unter www.tagesspiegel.de/leute. Am Mittwoch veröffentlichen wir diese drei Newsletter - zum Beispiel mit diesen Themen

Was in MITTE los ist, weiß Laura Hofmann: +++ Bezirksamt reagiert auf Aufregung um aufgehobene Einbahnstraße +++ Mitte will Abriss von günstigen Wohnungen stoppen +++ Bestattungs-Geschichte: Neues Wandbild in Wedding +++

Aus NEUKÖLLN meldet Madlen Haarbach folgende Schlagzeilen: +++ Spenden und ehrenamtliche Helfer und Helferinnen für Kältehilfe gesucht +++ Aus Rixdorf in die Weltgeschichte: Marie Juchacz hielt als erste Abgeordnete eine Rede im Parlament +++ Videoüberwachung in der Rollberg-Siedlung +++ Schulversäumnisanzeigen: Keine Fälle von verschleppten Kindern aus Neukölln bekannt +++

Und aus REINICKENDORF berichtet Gerd Appenzeller: +++ Wie Harald Huth Karstadt ins Tegel-Center lockte +++ Was die Frohnauer sich für die Gartenstadt wünschen +++ Wenn die CDU mit der AfD gemeinsame Interessen in der BVV und ihren Ausschüssen hat +++ Endlich eine würdige Gedenkfeier für anonym Beigesetzte +++

