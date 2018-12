Aus dem TREPTOW-KÖPENICK-Newsletter berichtet Thomas Loy heute +++ Laubsauger gegen Waldbrände? +++ Ersatzquartier fürs Bürgerhaus Grünau gefunden +++ Kosmosviertel: Verhandlungen über Ankauf laufen weiter +++ Schöneweide: Abriss der Bahnhofshalle beginnt +++ Grünau: „Lernlabor Energie“ im alten Heizhaus eingerichtet +++

Im LICHTENBERG-Newsletter schreibt Paul Lufter +++ „Steigender Konsum ist kein zwangsläufiger Parameter für tatsächlichen Wohlstand“ – Der Tag des guten Lebens soll nach Lichtenberg kommen +++ Senatorin Lompscher schreibt Brief an Ostkreuz-Investoren +++ Solarenergie: BM Grunst will eine „SolarCity“ +++ Monteiro will mit der U-Bahn nach Hohenschönhausen +++ Der Künstler Pierre Granoux: ausgezeichnet und verdrängt +++

Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de