Aus LICHTENBERG berichtet Robert Klages +++ Rassistische Attacke mit Pitbull im April – Ermittlungen eingestellt +++ „Wir kündigen an, uns erhoben zu haben“ – Besetztes Schiff bereitet sich auf Demo gegen Verdrängung vor +++ Warum man wieder mehr Slime hören sollte +++ Böller-Verbot für den Innenstadtring – was würde das für Lichtenberg bedeuten? +++ Ausstellungen „Radikal America“ und „Schießbefehl für Lichtenberg“ +++

Aus TREPTOW-KÖPENICK berichtet Simone Jacobius +++ Begegnungszone Dörpfeldstraße? +++ Müggelheimer Dorfklub: Der hohe Preis fürs Ehrenamt +++ Bezirksamt fordert bessere Bezahlung von Erziehern +++ Freibäder in neuen Händen +++ Mehr Respekt für den Treptower Grenzturm +++ Bürgerverein Grünau mit neuem Domizil +++ Neuer Betreiber für Flüchtlingsheim +++ Post in Rahnsdorf bleibt erhalten +++ Auto abgefackelt +++ Raubüberfälle in Treptow +++ Bankeinbruch durch den Keller +++ Union startet nach erster Niederlage ins Wintertrainingslager +++ Das neue Leben des Benjamin Köhler +++

