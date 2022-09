Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg : 43-jährige Fußgängerin in Wilmersdorf von rechtsabbiegendem LKW überfahren

24-Jähriger bei Unfall in Karlshorst schwer verletzt + Polizei stellt mutmaßliche Räuber in Spandau Geldautomat in Buch gesprengt + Der Blaulicht-Blog.