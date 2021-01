Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehar als 235.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Derzeit finden in Berliner Bezirken wieder Gedenkfeiern für einsam verstorbene Menschen statt, auch in Neukölln. Die Namen aller, die im vergangenen Jahr ordnungsbehördlich bestattet worden sind, werden am 17. Januar in der Philipp-Melanchthon-Kirche verlesen, die Zeremonie wird live gestreamt. Parallel werden in ganz Neukölln die Kirchenglocken drei Minuten lang zum Gedenken an die insgesamt 165 Neuköllner*innen läuten. Ordnungsbehördlich bestattet wird, wer ohne Angehörige stirbt oder wessen Angehörige die Bestattung nicht finanzieren können oder wollen. Im vergangenen Jahr fand eine entsprechende Gedenkandacht erstmals in Neukölln statt. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

„Wenn er da war, war er überall“ – Freunde und Anwohner*innen trauern um den obdachlosen Musiker Marco Reckinger

Nachbarschaft: Ralf Abitz und Christina Mildt wollen den Magdalenen-Friedhof aus dem Dornröschenschlaf wecken

Corona-Update für den Bezirk

Brot und Spiele: Kunst in der „Königlichen Backstube“

Neuköllner Oper goes digital: “Moon Music“ soll vom Dunkel zum Licht führen

Über zwei Drittel der Neuköllner*innen leben in Milieuschutzgebieten

Marode Schulen: Eltern beklagen Bauschäden am Albert-Einstein-Gymnasium, Neubaupläne verlieren sich im Behördenwirrwarr

Gibt es die Bezirksverordnetenversammlung bald digital?

Jubel bei Tasmania: Schalke scheitert am Negativ-Rekord

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Schwestern, Pfleger und Ärzte kämpfen im Humboldt-Krankenhaus um das Leben der Covid-19-Patienten

Senioren-Förderclub bringt Betagte zu den Impfstationen

SpreeFÜXX-Handballerinnen werben um Unterstützer

Schulen ohne Präsenzunterricht: Welche Lernhilfen sind beliebt?

Orgel unterm Dachgebälk: Ein Hermsdorfer Künstlerehepaar holte sich die Königin der Instrumente ins Haus

Tegeler Initiative unterstützt Einzelhandel

Pfandgelder spenden für einen guten Zweck

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Parken wird in Moabit ab April kostenpflichtig

Interview: Wie Corona die Arbeit eines Bestatters aus Mitte verändert hat

Hansaviertel und Karl-Marx-Allee sollen gemeinsam Weltkulturerbe werden

Pharmazeuten aus dem Wedding helfen Curevac bei Impfstoff-Zulassung

Bezirksamt Mitte holt seine Beschäftigten aus dem Homeoffice zurück

Lotto-Millionär:in aus dem Wedding

BVV Mitte soll bald digital tagen

