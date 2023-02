Marodes Schwimmbad in Berlin-Spandau Bleibt das Freibad im Sommer 2023 zu?

Bleibt das Freibad in Berlin-Spandau im Sommer 2023 zu? Das große Freibad an der Gatower Straße ist Baujahr 1974 und in die Jahre gekommen: Aktuell wird der Vorplatz erneuert und 100 Fahrradbügel aufgebaut. Werden die im Sommer überhaupt benötigt? Entsprechende Gerüchte sind jetzt Thema im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel, den Sie in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke lesen können.

Das Freibad ist ein Sanierungsfall. Der Gesamtbedarf im Freibad (100.000 Besucher pro Saison) liegt bei 9 Millionen Euro, inkl. Sanierung von WC, Imbissbude und Duschen. Und auch die Gartenanlage könnte mal eine Frischzellenkur vertragen.

Eigentlich wollten die Bäderbetriebe um Johannes Kleinsorg die neuen Edelstahlbecken dort draußen für 5 Mio. Euro bis zum Sommer 2023 im Freibad einbauen. Die Fliesen sind bröckelig, doch der Bau wurde immer wieder verschoben. Ist jetzt alles zu spät?

2020, 2021, 2022, 2023: Der Neubau des Beckens wird immer verschoben

Seit letzter Woche kursiert im Schwimmbad an der Gatower Straße die Geschichte, dass die Sommersaison 2023 auf der Kippe steht. Das hörte ich gleich mehrfach am Beckenrand. Und auch die bestens vernetzte Chefin vom „Schwimmblog“, Bianca Tchinda, bestätigt dieses Geraune und hat ihre Ohren gespitzt.

Im Winter 2022/2023 wird der Vorplatz saniert. © André Görke

Das Freibad sei sanierungsbedürftig, sowohl die Sanitärräume als auch das Becken. „Das, so höre ich, stand schon letztes Jahr auf der Kippe“, berichtete sie dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Ihre Forderung: „Die Bäderbetriebe sollten nicht warten, bis es wieder zu spät ist, sondern jetzt schnell teilsanieren und im Juni öffnen.“ Eigentlich beginnt im Mai 2023 die Freibadsaison.

Die Bäderbetriebe selbst reagierten zurückhaltend, als ich sie nach dem möglichen Freibad-Aus 2023 an der Gatower Straße fragte. Kein Dementi, dass die Geschichte nicht stimmt, sondern das hier: „Aktuell können die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) noch keine Aussage zum Betrieb der Sommerbäder in der Saison 2023 machen“, so Matthias Oloew.

9 Millionen Euro beträgt der Sanierungsstau im Freibad

„Der Grund ist, dass im Hinblick auf die Energieversorgung und vor allem die Energiekosten derzeit noch intensive Abstimmungen für den Betrieb der Bäder laufen – also: Wie ist ein Betrieb der Sommerbäder unter den aktuellen Vorzeichen möglich?“ An der Gatower Straße sind allerdings Solaranlagen auf dem Dach im Einsatz.

„Außerdem läuft derzeit die aktuelle Zustandsanalyse der Außenbecken der BBB“, berichtet Oloew aus der Bäderzentrale. „Beides muss erst abgeschlossen bzw. geklärt sein, ehe die BBB eine Aussage zum Betrieb der Sommerbäder machen können.“

Klarer Fall für Sportpolitiker, die zwischen den Zeilen lesen können: Schleunigst vom Badetuch aufstehen und klären, ob da ein Problem im Sommer 2023 ranrauscht – und wie man das löst.

