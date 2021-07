Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 251.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Großes bezirkliches Programm zum 60. Jahrestag des Baus der Berliner Mauer: z.B. gibt's Freiluftkino in der ehemaligen Stasi-Zentrale. Oder "Mauerschatten", eine Videoreihe zum 13. August 1961. Und Zeitzeugen kommen zu Wort: "Ich beteilige mich nicht daran, mich selbst einzumauern" - Tom Sello, Berlins Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, berichtet von seiner Zeit als Betriebshandwerker an der Hinterlandmauer. Mehr im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem.

Wegen Straßenbahn in der Oderbruchstraße: BVG will 40 Bäume fällen

Wo im Bezirk Gehwege verbessert werden sollen

Älteste Lichtenbergerin

Riesenflohmarkt in Karlshorst

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Simone Jacobius:

Im Ehrenamt fürs Frauenzentrum

Berlin kauft Flächen von der Bahn zurück, auch in Friedrichshagen

Anstieg an illegalen Parties versorgt Ordnungsamt zuverlässig mit Musikanlagen

Müggelseedamm aufgrund des Unwetters vor einer Woche noch gesperrt

Mobiles Impfteam an der Alten Försterei

Dealer in Köpenick festgenommen

Festnahme nach Brandstiftung

Kiezkamera: Familie Schwan macht einen Landausflug

Gerade in diesen Zeiten wichtig: Lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Lichtenberg und Treptow-Köpenick und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.