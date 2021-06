Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen rund 250.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

Franziska Keich ist Spielerin, Aushilfstrainerin und Leiterin der Basketball-Abteilung von Türkiyemspor Berlin, die es erst seit drei Jahren in dem vor allem für Fußball bekannten Verein gibt. In der Newsletter-Rubrik "Nachbarschaft" erzählt sie, wie sie selbst zum Sport kam, warum sie den Ausbau der Mädchenmannschaften im Verein vorantreibt und wie sich Türkiyemspor auch ehrenamtlich engagiert. "Türkiyemspor ist ein Spiegelbild von Berlin und vor allem von Kreuzberg", sagt sie. Mehr im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Corona-Update: 136 Xhain-Terrassen genehmigt

Erfolg für Mieter*innen: "Investor mit Herz" kauft Corinthstraße 56

Mehringdamm 49: Vorkauf scheitert an mangelnder Bezuschussung durch den Senat

Trockenheit: Grillverbot und Hilfe für die Stadtnatur

Kreuzberger Modelabel "Blutsgeschwister" erhält Auszeichnung der Fair Wear Foundation

"Alexa, wo bin ich?" Künstlerische Audiotour rund um den Amazon-Tower

Jüdisches Puppentheater im Innenhof

Tipp: Frischluftbibliothek

Toiletten in Görli und Volkspark gesperrt: Übergabe an Wall verzögert sich

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Vermüllt nicht unser zu Hause: Tierische Kampagne gegen die Verdreckung von Schlachtensee und Krumme Lanke startet

Evakuierungspläne bei Hitze und Sandsäcke gegen Starkregen: Was Kitas und Senioreneinrichtungen gegen den Klimawandel tun können

„Hitze ist die tödlichste Naturgefahr in Deutschland”, sagt Umweltpsychologin Anna Heidenreich

Bürgerinnen und Bürger, informiert Euch: Der Neubau der Moltkebrücke am S-Bahnhof Botanischer Garten kommt

Skaterpark sorgt für erhitzte Gemüter: Kinder, Jugendliche und Erwachsene planten den Sportplatz in Düppel neu

Volksbank will Neubau am Kreisel: sieben Stockwerke, „Laubengang” und Café

Apropos Kreisel: Doch, dort wird gebaut

U-Bahnhof Rathaus Steglitz: Neue Fliesen, keine Züge – erst ab August rollen sie wieder

Schul-Visionen: Die Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule träumt von einem Campus in Düppel

Gastronomisch nichts Neues im Südwesten? Restaurant-Gründer, öffnet jetzt!

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

„Wir sind keine Heuschrecken“: Erstmals äußert sich der Investor zum geplanten Umbau des Kinos Colosseum in einen Bürostandort - exklusiv im Newsletter

Ein Toter, Scherben und Schwerverletzte: Die Lage am Weißen See eskaliert - hat der Bezirk völlig die Kontrolle verloren?

Debatte um Bau der U10 nach Weißensee: Neue Vorstöße von CDU und SPD abgelehnt

„Jibs in keen Russenfilm“: Asterix wird offiziell Pankower

Zukunft der Kulturbrauerei: Senat sieht wenig Chancen für Ankauf

Zoff um Lieferdienst: „Gorillas“ ignoriert Bezirksamts-Anordnung – wie geht es nun weiter?

Wegen Vandalismus-Zunahme: Parkläufer nun auch nachts unterwegs

AfD will amtliche Gender-Sprache stoppen

Bello oder balla-balla? Bürohunde sollen Personalnot im Bezirksamt beenden

