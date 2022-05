Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen mehr als 262.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Damit Lkw nicht mehr über den Gehweg fahren, Schulkinder stärker geschützt sind und Rasen erschwert wird: Verkehrsstadtrat Urban Aykal (Grüne) lud zur Beteiligungswerkstatt in die Leo-Baeck-Straße – Ideen für Verkehrsberuhigung im Kiez wurden jetzt nach jahrelangem behördlichem Stillstand gesammelt. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Zum Kriegsende vor 77 Jahren: Eine Gedenkveranstaltung und ein Hörspaziergang

Den „Vater von Lankwitz” ehren: Sollte der Gemeindepark wieder Beyendorff-Park heißen?

Schule und Theater zwischen den Zügen: Hilfe für Kinder in den U-Bahnhöfen von Charkiw

Das “Geisterhaus” am Gardeschützenweg droht zu bleiben: Bezirk hat weder Geld noch Know-How

„Neubau” für Bürgerinnen und Bürger: Neben der Villa Mittelhof entstehen barrierefreie Gruppenräume

Neue Ausstellungen im Südwesten – ein Überblick

Fantasy, Picknick und Liebespaare: Ein Spaziergang entlang der Kirschblütenallee in Teltow ist ein Erlebnis

Sperrmüll-Kieztage im Mai

Wie sollte mein Nachruf lauten? Autor Harald Welzer spricht über sein Buch „Nachruf auf mich selbst”

„… e la luna?” Italienischer Kammermusik-Jazz in der Petruskirche

Im 40-Minuten-Takt: Bus fahren in Lichterfelde wird zur Geduldsprobe

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

Baupalast beendet seine Erprobungsphase auf dem Dragoner Areal - Alexander Römer berichtet, wie es lief

"Bring your own bowl": Mehrweginitiative am Boxi startet

Soli-Veranstaltung "Leuchtturm Ukraine" geht in die zweite Runde

Friedhof-Frühjahrsputz

Neues Angebot in der Pablo-Neruda-Bibliothek: Bücherclub für die Kleinsten

Kiezkamera: Idyllische Aussichten?

Zweites Leben für Ausrangiertes: Kiez-Tauschmarkt im Samariterviertel

Lesung "Das Grauen der Kleinstadt"

Kiezgespräch: Mehr Grün für den Wrangelkiez

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Nicht genug Plätze für alle Kinder: So verschärft der Ukraine-Krieg die Schulplatz-Not in Pankow

Nach brutalem Angriff auf Schwanen-Nest und Eier-Diebstahl: Ein neuer Zaun soll die Natur am Weißen See schützen - reicht das?

Wegen Gleisbauarbeiten: Sperrungen und Umleitungen in Heinersdorf

Kein Bedarf: Bezirk will prominente Villa trotz Leerstands nicht kaufen

Erschreckende "Aggression" gegen Fußgänger und Touristen: Ein Radfahrer fordert Fahrverbot auf dem Berliner Mauerweg während der Kirschblüte

Das Gerangel um den Schulbau die Baumfällungen im Thälmann-Park geht weiter

