Was für ein stilles, schönes Örtchen - versteckt am Rand der Altstadt von Berlin-Spandau. Kennen Sie den Irish Pub hinter der Commerzbank? Darüber hat jetzt der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel in der Rubrik "Mein Tipp" berichtet.

Und das alles kam ziemlich zufällig: Seit über 40 Jahren spaziert unser Autor durch die Altstadt von Berlin-Spandau und irgendwie ist dieser herrlich grüne Fleck immer an seinen Augen vorbeigerauscht. Doch erst gab ein Leser des Spandau-Newsletters einen kleinen Tipp, dann entdeckte er den Ort beim Spaziergang ganz am Rand der Altstadt. "Victoria Celtic Pub“ heißt das Örtchen, Kerstin Jackisch wird als Chefin genannt und die Leute waren furchtbar nett, als wir da waren.

So richtig schön ist’s vor allem draußen im gepflegten, kleinen Biergarten. Kopfsteinpflaster, alte Häuser, vor uns der Graben um die Altstadt. Der Biergarten befindet sich auf der anderen Straßenseite des eigentlichen Pubs und ist gar kein richtiger Biergarten, sondern eher: ein schöner Sommergarten zum Rumlümmeln nach Feierabend. Touris? Iwo.

Es blüht und brummt, man döst nach Feierabend im Liegestuhl im Halbschatten rum und kann mit Nachbarn plauschen und schnattern (bis 22 Uhr). Null Gegröle, keine Hektik, einfach nur Entspannung. Dazu auf der Getränkekarte: Guiness, Kilkenny, Newcastle Brown Ale oder Strongbow Cider (alles 5,90 der halbe Liter).

Wer mutig ist und mischen will, bitteschön: Ein Mix aus schwerem Guiness und leichtem Cider heißt dort „Snakebite“. Drinnen im Pub hat die Bedienung einen guten Musikgeschmack. Aber noch ein Hinweis: Im Innern stehen auch Aschenbecher. Und wo ist der Laden nun zu finden? Ritterstraße Ecke Viktoria-Ufer, Dienstag bis Samstag ab 16 Uhr. www.victoria-pub.de

[Mehr persönliche Tipps, mehr Termine und viele konkrete Bezirksnachrichten aus Berlin-Spandau: Den kompletten Spandau-Newsletter gibt es unter leute.tagesspiegel.de]

Das eigentliche Lokal befindet sich auf der anderen Seite der Straße. Foto: André Görke

