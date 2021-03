Sie ist ein liberales Urgestein aus Reinickendorf, oben im Berliner Norden. Ihr Name: Mieke Senftleben, 68. Sie mischt schon lange in der Berliner Politik für die FDP mit - doch jetzt nimmt sie Abschied. Darüber berichtet der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Reinickendorf in seiner aktuellen Ausgabe.

Als die Reinickendorfer Liberalen jetzt eine Pressemitteilung mit den Namen der Kandidatinnen und Kandidaten für die anstehenden Wahlen schickten, suchte man den Namen Mieke Senftleben vergebens. Was war da los? Krach? Und der Reinickendorf-Newsletter fragte nach, und erfuhr: Mieke Senftleben tritt nicht mehr an, hatte das auch rechtzeitig avisiert. Sie fand, dass sie ihre Aufgabe erfüllt habe, erklärte sie, als wir sie fragten.

Die Aufgabe: Bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus 2011 war die FDP aus dem Abgeordnetenhaus geflogen, gescheitert an der Fünf-Prozent-Hürde. Vor dem beginnenden Wahlkampf 2016 versuchten die nicht eben zahlreichen Reinickendorfer Liberalen, auch auf Bezirks- und BVV-Ebene wieder die Wahlen erfolgreicher als fünf Jahre zuvor zu gestalten. Und sie fragten Mieke Senftleben, die in Reinickendorf ja bekannt war wie der berühmte „bunte Hund“, ob sie nicht als Spitzenkandidatin für die BVV antreten wolle.

Sie wollte, und vermutlich war es nicht nur der geänderten politischen Großwetterlage, sondern auch ihrer Bekanntheit zu verdanken, dass die FDP wieder als Fraktion mit vier Mitgliedern in die BVV einziehen konnte. Von 2001 bis 2011 war sie Mitglied des Abgeordnetenhauses und Sprecherin der FDP-Fraktion für Bildung, Sport und Religionsgemeinschaften gewesen. Zum Start der Berliner Karriere war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin der FDP-Bundestagabgeordneten Cornelia Pieper.

Mieke Senftleben ist in Delmenhorst geboren, absolvierte an der Pädagogischen Hochschule Bonn ein Lehramtsstudium, das schloss sie 1976 mit dem zweiten Staatsexamen ab und war bis 1981 Lehrerin – auch in ihrer Berliner Zeit ist sie als Lehrerin tätig gewesen, unter andrem in Neukölln.

Mit ihrer Familie lebte sie einige Jahre in Paris, dann war sie im nordrhein-westfälischen Alfter als Galeristin selbständig. 1992 kam sie nach Berlin und arbeite als selbständige PR-Managerin, bevor sie in die Politik ging.

Wer Mieke Senftleben kennt, weiß, dass sie ein Temperamentsbündel ist, mit dem die Zusammenarbeit nie langweilig wird. Obwohl die Politik ihr nicht viel freie Zeit ließ, war sie auch ehrenamtlich unterwegs, unter anderem als stellvertretende Vorsitzende des Berliner Landesverbandes des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

Und da ist ja auch noch die große Familie: Die fünf erwachsenen Kinder haben inzwischen ihre eigenen Familien, und die elf Enkel freuen sich, wenn sie zwischendrin von den Großeltern betreut werden – gerade in den Zeiten von Corona sind Mieke Senftleben und ihr Mann dann die rettenden Engel als Kinder-Notbetreuung.

