Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Es herrscht Wohnungsnot in Berlin, aber vielfach nehmen Parkplätze immer noch Flächen ein, die besser genutzt werden könnten. Wie es besser geht, zeigt ein Beispiel aus Fennpfuhl: Dort wurde ein rund 4.900 Quadratmeter großes Grundstück bislang als Parkplatz genutzt. Nun werden Wohnungen gebaut, die über zwei bis fünf Zimmer mit einer Wohnfläche zwischen 38 und 113 Quadratmetern verfügen sollen. Als Ersatz für den wegfallenden Parkplatz entstehen in der Tiefgarage des neuen Wohnhauses 69 PKW-Stellplätze mit Vorrichtungen für E-Ladestellen. Und, ganz wichtig, in Verkehrswende-Zeiten: Außerdem soll es 180 Fahrradstellplätze geben. Mehr zum Thema im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Künstler Günter Malchow erzählt von seinem Aufenthalt als "Artist in Residence" in Malchow 2019

Armenische Fotokunst und das Architekturdenken Mies van der Rohes: Kultureinrichtungen öffnen wieder

Deutscher Senior*innen-Computer-Club kann noch nicht wieder öffnen und steht vor einer schwierigen Zeit

Baustart für erste Kita aus Holz

67-Jährige Radfahrerin von Motorradfahrer gerammt und verletzt

Einbrecher in der Frankfurter Allee festgenommen

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

Geldsegen vom Bund für Bootshaus und Wasserwerk Friedrichshagen

Pop-up-Radweg in Treptow - Kosmetik für die Mobilitätswende

BVV-Fraktionen fordern Temporäre Spielstraßen für Alt-Treptow

Johannisthal: Aus Blaue Lagune wird Yummy Lee

Ein Kunstwerk sucht einen neuen Standort

Neuer Fachbereichsleiter für Kultur und Museen

Union startet ins Corona-Trainingslager

