Tagesspiegel Plus Millionen-Baustelle in Spandau gestrichen : Ärger über Absage des Pflege-Campus im Berliner Westen

Der 3000-Leute-Campus soll lieber in Tempelhof entstehen. Das hat Gründe. Zurück an der Havel bleiben Frust, eine wilde Brache, ohne Ende Fragen - und scharfe Kritik an der Politik.