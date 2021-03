15-Mio-Projek bis 2026: Anwohner-Debatte zum Gutspark Neu-Kladow. Der Gutspark Neu-Kladow am Berliner Wannsee soll aufgefrischt werden: neuer Radweg, neuer Ufersteg, gute Gastro und gepflegter Garten. Im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel haben wir die Pläne zuerst groß vorgestellt.

War prompt Top-Thema im kalten Frühjahr: Die einen wollen mehr Belebung, bessere Fuß- und Radwege, mehr Gastro, frisches Grün. Andere wollen das charmante Idyll am Fluss behalten und fürchten Trubel und Remmidemmi. Seit Jahren wird über die 15-Mio-Pläne diskutiert - und seit Jahren gibt es ganz unterschiedliche Forderungen und Wünsche von Nachbarn, Nutzern, Politik.

Jetzt gab es ein Treffen der Beteiligten, über das der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel berichtet hat. Bürgermeister Helmut Kleebank, SPD, und Stadtrat Frank Bewig, CDU, holten viele Nutzer an einen digitalen Tisch: Architekten, Sportfreunde Kladow, AWO, Stadtteilzentrum, Schulen, Nachbarn. Für den Verein „Finnenhaussiedlung Berlin-Kladow“ (60 Jahre, 380 Häuser) war Vorstand Gerhard Bertling dabei. Er ist langjähriger Leser des Newsletters und kundiger Kladow-Kenner. Wie lautet sein Fazit nach der Sitzung?

Viel Unmut gibt es demnach um den geplanten Zaun an der Obstwiese – damit wäre nämlich der Weg zum Wasser blockiert. Und besonders viele frei Uferflächen gibt es nicht in Kladow, obwohl der Ortsteil am Wasser liegt.

„Dieser Punkt bewegt die Gemüter der Kladower am meisten. Kladow hat zwar ca. 6 km Küstenlinie, von dem ist aber der größte Teil Privatbesitz und für die Öffentlichkeit nicht zugänglich“, erklärt Bertling.

„Wenn nun noch die ca. 600 Meter Havelwiese abgezäunt werden, bleibt nicht mehr viel Wasserzugang übrig. Aus Kladow an der Havel wird dann ‚Kladow mit der Havel hinterm Zaun‘. Für mich das Top-Thema.“

Sommer 2019. Berlins Politikspitze ist zu Gast, staunt über das Idyll - und stolpert über alte Treppen. Hinten der Wannsee. Foto: André Görke

Das Gutshaus mit dem Café von Bork Melms. Hier kann man auch gut frühstücken. Foto: André Görke

„An zweiter Stelle sehe ich den Umbau des Havelradweges. Hier hatte das Grünflächenamt allerdings schon signalisiert, dass es durchaus noch Planungsspielraum gibt“, berichtet Bertling im Spandau-Newsletter. Der Rad- und Fußweg soll asphaltiert und breiter werden. Auch der viel zu flache Torbogen soll verändert werden – da knallen große Radfahrer gegen.

„Über den Parkplatz wurde am längsten diskutiert, obwohl der bei touristischer Nutzung aus meiner Sicht unerlässlich ist“, berichtet Bertling nach der Videokonferenz. Der Parkplatz für 80 Autos soll oben am Kreisverkehr entstehen: hier eine Grafik. Bürgermeister Kleebank „war über die Kritik überrascht, es könne ja nicht im Interesse der Anwohner sein, dass alle Straßen in der Umgebung zugeparkt werden, wenn die geplante Gastronomie und das Museum gut besucht ist. Und die touristische Förderung ist der Hebel, um Fördergelder aus der Touristikförderung für den denkmalgerechten Umbau zu bekommen.“

Etwa 10 Minuten entfernt befindet sich der Hafen von Berlin-Kladow, wo das BVG-Schiff rüber zum S-Bahnhof Wannsee ablegt. Das Schiff fährt nur einmal pro Stunde. Anwohner und Politik wünschten sich ein zweites Boot - doch der Senat lehnt ab. Hier der Text im Spandau-Newsletter.

80 neue Parkplätze entstehen neben dem Eingang. Grafik: BA Spandau

