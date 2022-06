"Die Freibadsaison ist in vollem Gange", schreiben die Berliner Bäderbetriebe - doch das stimmt nur bedingt: Noch immer sind nicht alle Freibäder in der Stadt geöffnet, eines fehlt noch: das in West-Staaken. Doch das kleine Schwimmbad mit Charme und Schatten wird nun endlich als letztes Freibad eröffnet. Bei knapp 30 Grad holen die Bäderbetriebe den Schlüssel raus und öffnen das Freibad in West-Staaken am Sonnabend, 2. Juli, 7 Uhr. Darüber berichtet der aktuelle Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau. Den gibt es in voller Länge mit exklusiven Bezirksnachrichten, Kiezdebatten, vielen Terminen und Tipps unter leute.tagesspiegel.de.

Das kleine Schwimmbad mit 25-m-Becken, Wasserpilz und Kinderrutsche und viel Schatten hat täglich von 7 bis 20 Uhr geöffnet. 13.000 Besucher kamen zuletzt in normalen Zeiten ins Freibad, das im August 1980 eröffnet worden ist – damals gehörte die Ecke zur DDR. Bianca Tchinda („Schwimmblog“) hat die ganze Geschichte rekonstruiert: schwimm-blog-berlin.de. Mit dem Ende der Sommerferien endet aber auch die Freibadsaison: Schluss ist am 21. August.

Damit trifft auch in diesem Jahr die einst geäußerte Kritik von Kai Wegner, CDU, zu den kurzen Öffnungszeiten in Staaken zu („Das ist kein Sommerferienbad, sondern ein Sommerbad“): Die Ferien beginnen am Donnerstag, 7. Juli in Berlin und enden am 21. August. Die Hallensaison in den beiden Spandauer Schwimmhallen beginnt Ende August.

Das Freibad ganz am Stadtrand hat die Schwäche, dass es am Wochenende nicht immer gut mit der BVG zu erreichen ist, wie Nutzer klagen.

Darüber haben sich auch immer wieder die Spandauer Kickers (650 Sportler) beschwert, die gleich neben dem Schwimmbad ihren Sportplatz haben: hier die Geschichte im Tagesspiegel.

Hinein! Foto: André Görke

Die Ecke hat eine interessante Geschichte: Dort befanden sich einst ein Flugplatz und eine Kaserne. Später wurde die als Finanzhochschule der DDR und schließlich als Krankenhaus genutzt, bis dieses vor mehr als 20 Jahren geschlossen wurde. 1990 kehrte die Ecke wieder nach Berlin-Spandau zurück. Die einstige Klinik, in der Eislaufstar Katarina Witt geboren wurde, wird bis 2026 zu einem großen Wohnquartier umgebaut: hier die Geschichte zum "Metropolitan Park". Dort entsteht auch eine Waldorfschule.

