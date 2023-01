Mit der Seilbahn zur Bundesgartenschau FDP will die Buga 2031 ans Berliner Havelufer holen

Die Idee der Woche kommt von der FDP um Matthias Unger. Sie will die Bundesgartenschau nach Berlin-Spandau holen und hat das Thema überraschend auf die Rathaus-Agenda gesetzt (25. Januar, 17 Uhr). Wann soll’s denn blühen, Herr Unger? „Spandau sollte sich für die Bundesgartenschau 2031 entlang des Havelufers bewerben – gemeinsam mit anderen Berliner Bezirken“, sagte der FDP-Mann zum Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel.

Geträumt wird von „mehr und hochwertigen Grünflächen“ von Hakenfelde bis Kladow, schließlich fließt die Havel 20 Kilometer von Nord nach Süd. Auch eine gemeinsame Buga mit Falkensee im benachbarten Brandenburg sei denkbar, so Unger. Kopfkino total.

„Es geht ja um mehr als bunte Blümchen im Berliner Westen“, sagte Unger dem Tagesspiegel. „Die für die Bundesgartenschau angelegten Anlagen würden über den Zeitpunkt der Buga erhalten bleiben und die bestehenden Grünflächen erweitern und aufwerten“, so die FDP. Unger: „Und so eine Buga ist ein Türöffner.“

1985 fand die Buga im Britzer Garten statt: Davon profitiert Berlin noch immer.

Hier spontan fünf Ideen zur Inspiration, die so auf die Agenda kommen könnten. Denn bisher gab’s dafür weder Geld noch Planer.

Es geht um mehr als nur Blümchen. © IMAGO/epd

Buga-Park an der Zitadelle?

Wildnis und Brachen an der Zitadelle könnten so zur Buga 2031 entwickelt werden. Die öden Autohäuser mit ihren Parkplätzen vor dem Kulturort stehen seit Jahren auf dem Prüfstand. „Die Autohäuser kommen langfristig weg – nach meiner Amtszeit. Da kann ich mir ein Entree vorstellen, einen richtigen Vorplatz“, sagte mir Ex-Kulturstadtrat Gerhart Hanke, CDU, 2017 im Tagesspiegel.

Buga-Seilbahn am Wannsee?

Die Seilbahn zwischen Kladow und dem S-Bahnhof Wannsee könnte zwei mögliche Buga-Parks am Havelufer verbinden. Schließlich wurde so was auch bei der Buga 2011 in Koblenz über dem Rhein errichtet. 2021 war die Seilbahn-Idee von FDP-Chef Mario Czaja hier Thema im Tagesspiegel – mit zwei konkreten Routen ab Kladow. Hier ein Foto aus der Koblenzer Buga-Seilbahn.

Erbaut für die Buga: mit der Seilbahn über den Rhein nach Koblenz. © imago images / Jochen Tack

Buga-Park in den Neubauvierteln?

Die Neubauviertel in der Wasserstadt könnten nach der Fertigstellung 2026 aus dem klammen Bezirkshaushalt nicht nur ein paar Bäume, sondern hochwertige Parks bekommen. Bisher sieht’s dort mausegrau aus, wie Tagesspiegel-Fotos zeigen. Für 2023 hat Stadtrat Thorsten Schatz, CDU, immerhin erstes Grün angekündigt („wollten schon 2022 loslegen“).

Buga-Fähren?

Neue Verbindungen über den Tegeler See könnten durch die Buga entstehen. So wäre die E-Fähre von der Altstadt über die Wasserstadt nach Tegel denkbar, die Grünflächen an der Havel miteinander verbindet – und später als BVG-Alternative erhalten bleiben könnte. So eine Idee hatte 2020 die Linke um Lars Leschewitz („Solarfähre nach Tegel“).

Buga-Spreebrücke?

Von einer Fußgängerbrücke von der Zitadelle rüber nach Stresow zur Geschützgießerei träumt die Politik schon lange: So könnte ein grüner und 4,5 Kilometer lange „Promenadenring“ via Dischingerbrücke für Fußgänger entstehen. Davon war Ex-Bürgermeister Helmut Kleebank, SPD, Fan. Die Idee hatten Architekten 2014 entworfen und damit den „Schinkelpreis“ gewonnen, nachzulesen hier im Tagesspiegel. Und hier die Brücke mit dem Rathaus im Hintergrund.

Hinten das Rathaus, vorn die Brücke über die Spree. Idee von Juliane Schlosser, Matthias Peltz, Kai Petzold, Eva Roll, TU Berlin, 2014. © TU Berlin

Die Buga fand in West-Berlin 1985 im Britzer Garten statt und ist bis heute ein Anziehungspunkt. 2017 war die Internationale Gartenschau IGA in Marzahn, die ebenfalls ein Knaller war. Und das ist nicht alles. Auch den Volkspark Potsdam (entstanden 2001 aus der Gartenschau) kennen und schätzen viele.

2023 findet die Buga in Mannheim statt, später im Ruhrgebiet und 2029 im Rheintal. 2031 dann am Havelufer?

