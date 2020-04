Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit rund 205.000 Mal abonniert, bringen Ihnen in diesen Tagen nicht nur, aber vor allem auch ausführliche Updates zur Coronavirus-Krise in Ihrem Bezirk. Nach Ostern startet unsere Newsletter-Woche am Dienstag mit Lichtenberg, Treptow-Köpenick (beide sonst montags), Marzahn-Hellersdorf, Spandau und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen fünf Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus SPANDAU schreibt Robert Klages:

In der aktuellen Corona-Pandemie zeigt sich: Die Bereitschaft der Menschen, einander zu helfen, ist groß. Aber nicht immer finden freiwillig Engagierte und Menschen, die Hilfe benötigen, zusammen. Gleichzeitig gibt es viel Unsicherheit, vor allem in Bezug auf das Infektionsrisiko für Helfende und für Menschen, die Hilfe erhalten. "Zusammenhalt ist momentan unser einziges Medikament", sagt Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD). Neben der unermüdlichen Krisenbewältigung durch unsere Fachkräfte im Gesundheitssystem natürlich. "Die Welle der Hilfsbereitschaft ist immens, was mir zeigt, dass wir mit dieser Krise fertig werden." Deshalb wird jetzt die Hilfe für ehrenamtliche Arbeit im Bezirk umstrukturiert und auf eine neue Plattform gehoben. Mehr im Newsletter, weitere Themen unter anderem:

Prognose der Senatsverwaltung: 65 neue U18-Jährige in Spandau bis Ende 2020

Senatsverwaltung sieht auch auf Bezirksebene keinen Mangel an Kinderärzten

"Spandau, wie haste dich verändert": Leser macht Youtube-Videos aus alten Postkarten - und alte Postkarten aus Spandau werden gesucht

Ehepaar sammelt Müll an der Havel, auch Spritzen gefunden

Aus LICHTENBERG schreibt Pauline Faust:

Politiker wollen Tierpark und Zoologischen Garten öffnen: Gespräche dazu laufen bereits

Lichtenberg berlinweit am schlechtesten mit Kinderärzten versorgt

Kevin Hönicke (SPD) per Briefwahl zum Stadtrat gewählt

Beliebter Elektronik-Club in Rummelsburg kämpft ums Überleben

Hilfe in der Krise: Psychologische Unterstützung besonders gefragt

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Simone Jacobius:

Ordnungsamt zieht erste Bilanz zu Corona-Kontrollen

Verspäteter Aprilscherz Russenbrücke

Linke fordern Corona-Radwege im Bezirk

Seniorenheim sammelt selbstgenähte Masken

Neues Frauenberatungszentrum eröffnet - ohne Publikum

Gehweg wird breiter

Brücke an der Wuhlheide wird saniert

Bammel-Laterne bammelt weiter

Überfall im Supermarkt – auf der Suche nach Klopapier?

Union-Fußballer Malli in Quarantäne

Appell an Sportler zur Vereinstreue

Sigrid Kneist schreibt aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Unterwegs auch in Corona-Zeiten: Der BVV-Verordnete und Taxifahrer Hagen Kliem

Im Rathaus oder per Videokonferenz: Wie wird die nächste BVV-Sitzung stattfinden?

Pop-up-Radwege: Wann kommt die Entscheidung für Spuren in Tempelhof-Schöneberg?

Fit im Homeoffice: Koordinationsübungen schulen auch die Gehirnhälften

Livestreams und Webinare: Programm für Kultur und Wissen

Und aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Ingo Salmen:

Auch im Notbetrieb geht's weiter: Bürgermeisterin Dagmar Pohle über die Arbeit der Verwaltung und erste Lehren aus der Corona-Krise

Sorge um den Kinderschutz: Stadtrat Gordon Lemm kann bisher keinen Corona-Effekt erkennen

Level-2-Klinik: So ist das Unfallkrankenhaus Berlin in die Versorgung der Covid-19-Patienten eingebunden

Laufen ohne Ziel: Marathon-Spezialist Mustapha El Ouartassy über seinen schwierigen Saisonstart

"Viva Balkonia" gegen die Isolation: Der Musiktruck bringt die Kultur nach Hause

