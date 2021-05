Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit knapp 247.000 Mal abonniert, informieren Sie pünktlich über alles, was im Bezirk geschieht. Vor dem Feiertag erscheinen gleich sechs: aus den Bezirken Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Reinickendorf, Steglitz-Zehlendorf, Neukölln und Pankow. Unsere Newsletter aus diesen sechs Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.



Aus allen Bezirken lesen Sie bei uns in jedem Newsletter Updates zur Coronakrise mit neuesten Zahlen, Hintergründen und Service, in diesen Tagen auch mit Blick auf den Fortschritt beim Impfen. Hier unsere weiteren Themen, auch über die Coronakrise hinaus:

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Mobile Impfteams starten in Moabit und Wedding

Chatbot des Gesundheitsamts beantwortet Fragen zum Thema Corona

Kiezpolizisten patrouillieren am Leopoldplatz im Wedding

Tipp: Mini-Burger in der Auguststraße essen

Die Berlinale findet Open Air statt – das sind die Spielstätten in Mitte

Wiedereröffnung des Parkcafé Rehberge wird wohl noch dauern

In der Ruine Wiesenburg entstehen neue Wohnungen

Im Sommerbad Humboldthain haben sich Wildbienen angesiedelt

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG meldet sich Nele Jensch:

Zwei neue Fußgänger*innenzonen in Friedrichshain

Kinder statt Autos: Saisonstart für temporäre Spielstraßen

"Wenn Theater wie unseres verschwinden, verschwindet auch ein wichtiger Teil der Berliner Kulturszene": Lena Liedtke über den Überlebenskampf des Theaters "Verlängertes Wohnzimmer" in der Coronakrise

Standsicherheit nicht mehr gewährleistet: Alter Ahorn am Frankfurter Tor wird gefällt

Lange Buchnacht in der Oranienstraße: digital, aber live!

Ist das Kunst oder kann das weg? Tickets für virtuelle Graffiti-Stadtführung zu gewinnen

Digital im Museum: Proxy Visits in kommunalen Ausstellungshäusern

"Wir werden alles Erdenkliche versuchen, um einen Vorkäufer zu finden": Friedrichshainer Mieter*innen wollen den Verkauf ihres Hauses an Schweizer Immobilienfirma verhindern





Gerd Appenzeller schreibt aus REINICKENDORF:

Tegel-Center in der Gorki-Straße: Schleichende Eröffnung noch vor Pfingsten?

Frohnauer Kinder trauern um gestohlene Fohlenplastik vor der Renee-Sintenis-Schule

1,38 Luftreinigungsgeräte für eine Schule: Und das soll toll sein?

Amtsarzt Patrick Larscheid und sein Kampf – nicht nur gegen die Pandemie

Lufthansa-Boeing auf TXL-Gelände abgewrackt

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF berichtet Boris Buchholz:

Wenn die Impfärztin auch singt: Jeannette Urzendowsky ist HNO-Ärztin und Künstlerin – in der Kabine im Impfzentrum hat sie schon einiges erlebt

Die Grünen haben ihre Bezirksliste gewählt: Maren Schellenberg und Urban Aykal wollen ins Bezirksamt

Asbest und das Rathaus Zehlendorf: Die Mitarbeiter müssen noch länger in den Bauteilen B und E ausharren – noch ist kein Ausweichquartier in Sicht

Weiter Vorrang für Autos: Aus der Fahrradstraße auf der Havelchaussee wird nichts

Die Brückenfarbe war im Kalten Krieg Geheimsache: Der künftige Anstrich der Glienicker Brücke bleibt unklar

Vom Lichterfelder Gesellschaftshaus zum Jüdischen Alten- und Siechenheim: Gedenkstele für den Jungfernstieg 14

Planeten, Weltraum und galaktischer Nebel: Lankwitzer Grundschüler machen aus einer Gasdruckstation ein Graffiti-Kunstwerk

Hier spielt die Musik: Kaufleute und Immobilienunternehmen helfen Künstlern Wenn die Impfärztin auch singt: Jeannette Urzendowsky ist HNO-Ärztin und Künstlerin – in der Kabine im Impfzentrum hat sie schon einiges erlebt

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Nachbarschaft: Der Allmende-Kontor feiert zehnjähriges Jubiläum

Weiterer Polizist hatte Kontakte zu Hauptverdächtigen der Neuköllner Anschlagsserie

Bewohner empört: Adidas verhängt Hausfassade mit riesigem Banner

Rixdorfer Schnalle geschlossen – Initiative fordert weitere Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung im Richardkiez

Grüne wählen Kandidat:innen für die BVV-Wahl

Musikschule kehrt schrittweise zum Präsenzunterricht zurück

Stadtweite Lesewoche „Berlin liest ein Buch“

Tipp: Syrische Baklava bei der „Palast-Konditorei“ zum Ende des Ramadan

Aus PANKOW meldet sich Christian Hönicke:

Corona-Defizit: Pankow muss 14 Millionen Euro sparen – Bürgermeister kritisiert Senatsvorgaben

Pankow verurteilt Raketenangriffe auf Partnerstadt Aschkelon in Israel

Testlos: Viel zu wenig kostenlose Schnelltests in Berlins bevölkerungsreichstem Bezirk

Marode Immanuelkirche in Prenzlauer Berg: Senat soll Restgeld für Sanierung geben

Piano in Pankow: Wohl kein Geld für Straßenklaviere

Kritik am Bezirksamt: Wasserturm in Prenzlauer Berg "darf nicht zum Schandfleck verkommen"





Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Mitte, Neukölln, Reinickendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.