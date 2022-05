Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit mehr als 262.000 Mal abonniert. Dienstags senden wir aus Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

Verkehrsthemen stehen in unseren Newslettern immer wieder im Mittelpunkt, zum Beispiel diesmal: Dauerstau Heerstraße: BVG-Flotte soll auf Nebenfahrbahnen vorbeirollen - und für Radwege werden Straßen gesperrt. Neue Brücke zur Insel Gartenfeld: Konkrete Baupläne vom Stadtrat. Tram: Auch die Linke spricht jetzt von 2040. Gesperrte Radwege am Saatwinkler Damm, an der Charlottenburger Chaussee: Passiert da noch was, Herr Stadtrat? Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Schon wieder Erinnerungsort geschändet

"Ich habe früher für Sandra Maischberger gearbeitet": Spandaus neuer Förster stellt sich im Newsletter vor

Neuer Haushalt: Skaterpark für Siemensstadt, mehr Geld für Heerstraße Nord

Baustart am Fehrbelliner Tor: News zur Grundschule für 400 Kids

Hakenfelde: Neues Seniorenheim neben der katholischen Kirche

Premiere der MS Goldberg

Kunstfestival Kladownale: Tochter von Volkmar Haase lädt ein

Neue Maschinen, neue Ausstellung: Viele News aus dem Luftwaffenmuseum Gatow

70 Jahre Volksfest Staaken

Biber, Büffel und viel Grün: Oh, so schön ist Tiefwerder

SC Siemensstadt führt Parktickets ein - die Leute sollen umsteigen

VfV Spandau wird sensationell Berliner Pokalsieger

Und eine Frage zum Hahneberg: Was fehlt auf dem Gipfel?

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Johanna Treblin:

Wirtschaftssenator Schwarz im Gespräch mit Handwerksbetriebe im Bezirk

Wegen Kotti-Wache: Bürgerbüro von Iris Spranger beschmiert und Buttersäure verteilt

Wie funktioniert russische Propaganda in Berlin? Medina Schaubert gibt ihre Einblicke weiter

Vorhaben der Stadtentwicklungsstadträtin Juliane Witt

Mitglieder für Bezirksbeirat für Partizipation und Integration gesucht

Kita-Atlas zeigt steigenden Bedarf am Stadtrand

Versuchtes Tötungsdelikt im Rahmen von häuslicher Gewalt

4-Jährige bei Unfall verletzt

Vom 3. bis zum 23. Juni zählt in Berlin jeder Kilometer - mitmachen beim Stadtradeln

Studieninformationstag an der Alice-Salomon-Hochschule

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Die Schwierigkeit mit der Bürgerbeteiligung: Das Beispiel Wenckebach-Krankenhaus

Dem Holocaust entkommen: Kurt Landsberger feiert 100. Geburtstag

Erinnerung an ermordete und vertriebene Juden: Neue Stolpersteine

Schülerinnen und Schüler engagieren sich für die Stadt: Planungen für den Attilaplatz

Großer Besuch: Spieler der Harlem Globetrotters trainieren mit Kindern von Friedenauer TSC

Zentralisierung der Einbürgerung: Kritik der CDU und des Stadtrats

Falschparker, Raser, Radspuren: BVV-Beschlüsse zur Verkehrspolitik

Unser Park soll schöner werden: Sanierung des Volksparks Mariendorf in Planung

Probleme beim Zensus 2022: Falsche Daten in Erhebungsbögen

