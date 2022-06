Gerade in Ferienlaune? Prima. Dann putzen Sie die Sonnenbrille, stecken Sie Sonnencreme ein, nehmen Sie Ihr Fahrrad oder auch Ihr Pferd – selbst das darf auf die Berliner Fähre von Spandau nach Tegelort („Person mit Fahrrad: 1 Euro, Reiter mit Pferd: 1,40 Euro“).

Am Aalemannufer ist's fast so, als würden Sie mit der Fähre nach Pellworm oder Amrum übersetzen – es riecht sogar nach Wasser und Möwen gibt’s auch. Nur die Anreise ist nicht so lang: 150 Sekunden Kurzurlaub. Hier ein Mini-Video von mir.

Wer mag, besorgt vorher frischen Matjes aus der Frischetheke im Supermarkt, schneidet dick Zwiebeln und legt das alles in ein Brötchen. Nordsee-Gefühl! Ein super Picknick auf der Havelbank – und dank der Zwiebeln rückt Ihnen niemand zu nah auf die Pelle.

Am Anleger in Hakenfelde gibt’s auch was hinter die Kiemen. Im letzten Herbst wurde das Restaurant am Fähranleger offensichtlich umbenannt und heißt jetzt „Himmel & Havel“. Kurzer Blick auf die Speisekarte für den Sommer 2022: Kabeljau, Lachs, gegrillte Gambas – ob’s was taugt, müssen Sie entscheiden.

Das Eis auf der sonnigen Terrasse ist prima, ich fand Schoko und Yogurette lecker. Allerdings kostet die Kugel stolze 1,80 Euro. Wer’s lieber maritim mag, kann die Promenade entlangspazieren: Dort machen die Segler gerade ihre Boote klar Schiff. Viel Spaß beim Ausflug!

Eigentlich wollte ich die Fähre filmen (hinten), aber dann kam Wichtigeres dazwischen (vorne). Hier der Blick vom Eisladen aufs... Foto: André Görke

