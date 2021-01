Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit mehr als 236.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Paul Lufter:

Marzahn ist mehr als Plattenbau, zum Beispiel auch Windmühlenidyll. Es ist aber gar nicht einfach, für die historische Bockwindmühle des Ortsteils eine Müllerin oder einen Müller zu finden. Der letzte Müller ging nach kurzer Zeit, jetzt soll die neue Müllerin schon wieder gekündigt haben. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Bibliotheken dicht, gratis Masken für Bedürftige, telefonische Hausbesuche für Senior*innen: Das Corona-Update für den Bezirk

Nachbarschaft: Die Selbsthilfe Marzahn-Hellersdorf hilft bei der Suche nach Selbsthilfegruppen

„Den Bürger*innen zuhören”: BVV diskutiert über die Ortsumfahrung Ahrensfelde

Linke und SPD wollen Queerbeauftragte*n für den Bezirk

Der Schlossteich Biesdorf soll wieder flott gemacht werden

Wie laufen eigentlich die Sanierungsarbeiten beim Theater am Park?

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Dora Gerson: Schauspielerin, Sängerin, Kabarettistin - ermordet in Auschwitz

Schwierige Umbenennung: Kaiser-Wilhelm-Platz wird nach Richard von Weizsäcker benannt

Schutz für Bedürftige: Bezirk gibt Masken aus

Verstöße auf Märkten: Crellemarkt an zwei Samstagen geschlossen

Eine Etage unterm Dach: Das neue Kindermuseum in Lichtenrade

Polar Pinguin will mehr: Die frühere Fußball-Moderatorin Gaby Papenburg, jetzt ehrenamtlich beim Schöneberger Kiezclub, kandidiert als Präsidentin des Berliner Fußballverbands

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

210.000 Masken für Spandau: Wo es sie gibt, wer sie bekommt

Hallo aus Haselhorst! Der BMW-Motorradclub Spandau stellt sich vor

Schon wieder Zank in der SPD: Daniel Buchholz fühlt sich rausgemobbt in Siemensstadt

Wer für die Grünen antritt in Spandau, wer für die Linken und wer für die FDP

Neues Fahrradparkhaus am U-Bahnhof Haselhorst: Die dünne Antwort des Senats

Zuversichtskirche wird abgerissen: Kritik und weitere verschwundene Gotteshäuser

St. Nikolai: Pfarrer würdigt Pfarrer zum 80. Geburtstag

Leserbilder aus Staaken: Die tollen Bilder des Chirurgen

Vor 70 Jahren: DDR-Volkspolizisten besetzen Staaken

Schilfdachkapelle ohne Schilfdach? Die Spendenbilanz aus Kladow

Landstadt Gatow: Was machen die neuen Umkleidekabinen?

Zukunftspreis für SC Siemensstadt

