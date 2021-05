Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 247.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Aus allen Bezirken lesen Sie bei uns in jedem Newsletter Updates zur Coronakrise mit neuesten Zahlen, Hintergründen und Service. Hier unsere weiteren Themen, auch über die Coronakrise hinaus:





Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Lili Sommerfeld ist Tochter einer Israelin und eines Deutschen. Sie ist Musikerin, in Berlin geboren und lebt nach Stationen in München, Rom und Tel Aviv seit rund 15 Jahren im Grenzgebiet zwischen Neukölln und Kreuzberg. Fast eben so lange engagiert sie sich politisch, aktuell als Vorständin der „Jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost“. Der Verein setzt sich für eine politische Lösung des Nahostkonfliktes und einen souveränen Staat Palästina, gleichberechtigt zum souveränen Staat Israel, ein. In unserer Newsletter-Rubrik "Nachbarschaft" stellt Lili Sommerfeld sich und ihr Engagement vor. "Gerade in Neukölln gibt es eine große israelische Community. Viele davon sprechen sich klar gegen die Besatzung und gegen die Gewalt aus", schreibt sie unter anderem. Weitere Themen diesmal:

Pro-palästinensische Proteste eskalieren

Gesundheitsamt wertet erste Schwerpunktimpfungen als Erfolg

Tour zu verkehrsrelevanten Punkten im Bezirk zum Selberradeln

Abstimmung über Ideen für den Bezirkshaushalt

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Antisemitismus in Mitte: Stolperstein mit Nazi-Symbolen beschmiert – Israel-Flagge vor Konrad-Adenauer-Haus gestohlen

Projekt Supercoop: Im Wedding eröffnet ein Supermarkt, der seinen Kunden gehört

Aktivist:innen fälschen Bundeswehr-Plakate und verteilen satirische Briefe in Tiergarten

Kostenschätzung und Renovierung: Wie es mit dem Parkcafé Rehberge weitergeht

Berliner Theatertage im Livestream

Tipp: Kinofilme zu Hause gucken mit dem Indiekino Club

Verwaltung mit Dachschaden: Regenwasser strömt in das Bezirksamt Mitte

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

500 Radfahrer demonstrieren für sichere Radwege in Hermsdorf und Waidmannslust

Gorkistraße frei für Fußgänger: Markthalle ab Freitag offen?

Bundeswehr zieht aus dem Gesundheitsamt ab

Strandbad Tegel öffnet Anfang Juni

Lübarser wehren sich gegen zunehmenden Schwerverkehr

Warum sich am Chaos in der Heinsestraße vorerst nichts ändert

Katrin Merle: Zauberin mit dem Aquarellkasten

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Mitte, Neukölln, Reinickendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.