Nach Abriss in Wedding Berlins kleiner Eiffelturm soll wieder aufgebaut werden

Der Eiffelturm wird gern als Weddinger Wahrzeichen bezeichnet – auch wenn es sich um ein sehr viel kleineres Exemplar handelt als das in Paris. Bis vor Kurzem stand die 13 Meter große Kopie vor dem Centre Francais an der Müllerstraße. Doch die Konstruktion war morsch geworden und musste abgebaut werden – zum Ärger vieler Menschen in Wedding.

„Was viele nicht wissen, ist, dass der Eiffelturm aus Holz ist und alle zehn Jahre erneuert werden muss“, teilte das Centre Francais mit. Andernfalls wäre er zum Risiko für vorbeilaufende Menschen geworden.

Der Mini-Eiffelturm hat eine lange Geschichte. Er ist ein Geschenk von den Organisatoren des Deutsch-Französischen Volksfestes an das Centre Francais anlässlich des Abzugs der französischen Alliierten vor knapp 30 Jahren.

Mittlerweile ist er ein Symbol für die Städtepartnerschaft zwischen Paris und Berlin – und sehr beliebt. „Der Eiffelturm kann uns viele Anekdoten erzählen: Zahlreiche Heiratsanträge haben hier stattgefunden, auch ein Frühstück am Fuß des Turmes zu Coronazeiten, um das Fernweh zu stillen“, schreibt das Centre Francais.

Damit der Wedding sein Wahrzeichen nicht für immer verliert, werden nun Spenden für den Wiederaufbau gesammelt. Dazu wurde ein Crowdfunding gestartet. 30.000 Euro werden benötigt – 22.000 für das Holz, 4000 für sonstige Materialien und 4000 für Transport und Aufbau. Kosten für Personal fallen nicht an, da der Eiffelturm im Rahmen eines Ausbildungsprojektes angefertigt werden soll.

