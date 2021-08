Am Freitag wird Berlins erste Lärmschutzschale aufgestellt - im Mauerpark in Prenzlauer Berg. Die sogenannte „Acoustic Shell“ soll Anwohner von Lärm entlasten und nach Aussagen des Bezirksamts Pankow für Parkbesucher „den Musikgenuss erhöhen“.

Anwohner rund um die beliebte Grünanlage beklagen sich seit Jahren über Ruhestörung insbesondere durch laute Musik in den Nachtstunden. Die muschelartige Konstruktion aus Birkenholz soll nun dabei helfen, die Konflikte zu befrieden. Wenn künftig etwa Bands in der "Acoustic Shell" spielen, sollen die Schallwellen so kanalisiert werden, dass die angrenzenden Wohngebiete nicht zu sehr unter der Lautstärke leiden müssen.

Entstanden ist die Schutzschale in Kooperation zwischen dem Bezirksamt Pankow und dem Verein „Freunde des Mauerparks“ unter Beteiligung der Initiativen "Save Mauerpark" und "Berlin Street Music". Sie kostet etwa 19.000 Euro, die im Rahmen des Parkmanager-Projektes von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz kommen.

Als Vorbild für die "Acoustic Shell" dienten ähnliche Schalen in britischen Parkanlagen. Der Berliner Prototyp ist knapp sechs Meter breit und drei Meter hoch. Er ist mobil und soll „an geeigneten Tagen“ im Mauerpark aufgestellt werden. Und zwar an verschiedenen Stellen, um die Akustik zu testen. Angelegt ist dieser Versuch auf mehrere Monate - eine Auswertung des Projekts soll „zum Ende der Saison“ erfolgen, also im Spätherbst.

Mit der Schale will das Bezirksamt „die unterschiedlichen Interessen unter einen Hut zu bekommen“, erklärte Pankows Stadtrat Vollrad Kuhn (Grüne). „Wenn sich während der Pilotphase zeigt, dass die Acoustic Shell dazu beitragen kann, wäre das ein toller Erfolg.“ Alexander Puell von den „Freunden des Mauerparks“ erhofft sich, „dass das Konzept nicht nur im Mauerpark erfolgreich ist, sondern dass dieser innovative Ansatz auch in anderen Parks und Städten Schule macht“.

