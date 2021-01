Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 236.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de





Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

2017 wurden 16 in Neukölln verlegte Stolpersteine gestohlen. Daraufhin spendeten in kurzer Zeit über 100 Menschen und Firmen insgesamt mehr als 14.000 Euro für die Wiederherstellung. Aus diesen Spenden legt der Bezirk nun einen „schulpädagogischen Erinnerungsfonds“ an. Dadurch sollen Schulklassen dazu ermutigt werden, sich im Unterricht oder in speziellen Projektwochen mit den Geschichten von Opfern des Nationalsozialismus zu befassen. Stolpersteine sollen auch aus dem Fonds finanziert werden.

Nachbarschaft: Taman Noor leitet das Interkulturelle Aufklärungsteam Neukölln, das zwischen Gesundheitsamt und Menschen vermitteln soll

Nach dem Tod von Marco Reckinger: Bezirksamt will Einrichtung von „Rundem Tisch Obdachlosigkeit“ prüfen

Wohnungsbau über Supermärkten: Offenbar komplizierter als gedacht

Kunstfestival 48 Stunden Neukölln widmet sich dem Thema „Luft“ – Bewerbungen bis 7. April möglich

Elternvertretungen fordern Modellprojekt für kommunale Schulreinigung

Wie digital ist die Neuköllner Jugendarbeit?

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Humboldt-Krankenhaus unter Quarantäne: 1400 Patienten und Personal betroffen

Amtsarzt sieht keine andere Möglichkeit zur Eindämmung des Corona-Ausbruchs

Waldspielplatz Schulzendorfer Straße: Zu viele Autos für eine kleine Straße – Behörden warnen vor rigoroser Lösung

Reinickendorfs erste Natur-Rangerinnen: Bezirk stellt klar – er zahlt dafür nicht

Erster Spatenstich für die Heidekrautbahn: Warum Frank Balzer nicht dabei war

Überschwemmungsgefahr in den Mäckeritzwiesen: SPD-Abgeordneter fordert vom Bezirk einen Bebauungsplan

Vermeintliche Kindesentführung war völlig harmlos

Eingeschult mit fünf, Abi mit 17, Maschinenbaustudium - und mit 21 ins Abgeordnetenhaus?

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Biber wüten im Tiergarten und nagen zu viele Bäume an

Bezirksamt Mitte verteilt medizinische Masken an Bedürftige

Migrantenquote in der Berliner Verwaltung: Wie sieht es damit in Mitte aus?

Workshop für Lehrkräfte: So gelingt spannender digitaler Unterricht

June Tomiak (Grüne) tritt wieder für das Abgeordnetenhaus an

Protest gegen Abriss des Brutalismus-Ensembles in der Rathenower Straße

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Mitte, Neukölln, Reinickendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.