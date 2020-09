Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 222.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus SPANDAU schreibt André Görke:

Erleichterung bei de r DLRG an Havel und Glienicker See: Ein Spandauer Familien-Unternehmen spendet nach dem Hilferuf der Lebensretter in unserem Newsletter 10.000 Euro. Mehr dazu am Dienstag im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

r DLRG an Psssst! Wen die SPD für Helmut Kleebank ins Rennen schickt: die Newsletter-Analyse

"Schöne Grüße aus Ecuador": Newsletter-Leserin aus den Anden über die Schönheit von Spandau

Rewe plant drei Neubauten in Spandau: Chefs nennen erste Pläne im Newsletter - für Kladows Dorfplatz ist das eine Riesenchance

Baustelle Wasserstadt: Hochhäuser und Stadtbibliothek an der Havel geplant - Pläne und Details im Newsletter

Umwelt-Kriminelle in Gatow: Müllcontainer im Wald abgestellt. Stadtrat schimpft im Newsletter

Massage fürs Rathauspersonal oder doch ein Fahrradkeller? Das sagt der Stadtrat im Newsletter

Absurdistan liegt in Kladow: Dort wurde eine Straße eine Privatstraße einfach mit Pollern unbefahrbar gemacht - Newsletter-Leser sind empört. Die Fotos und die Reaktion des Stadtrats lesen Sie bei uns

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Ingo Salmen:

Landeseigene Gewerbehöfe? Platz für kleine Firmen gesucht

TVO und Nahverkehr: Gefährden Bahnpläne die Schnellstraße?

Ein Kombibad für Marzahn-Hellersdorf: CDU will nach privatem Investor suchen

Doppelte Demo: Spielstraße in der Kastanienallee gefordert - und die "Kidical Mass"

"Bärentour" macht Halt am Bezirksmuseum: Das Festival of Lights kommt nach Marzahn

"Reiseerlebnisse mit Herrn Wilke": Wer ist eigentlich der Mann hinter den Vorträgen im Stadtteilzentrum?

Valerie Barsig schreibt aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Projekt "Kiezerfahren": Wie eine Schöneberger Familie auf ihr Auto verzichtet

Radwege und Straßengrün: Das steht in der Machbarkeitsstudie zur Grunewaldstraße

Hilfe an der Kurfürstenstraße: Der Frauentreff Olga stellt sich vor

Vorschau: Das steht auf der Tagesordnung der nächsten BVV

Fahrstuhl am Bayerischen Platz: Geht es nun endlich los?

Von der Biene zum Honig: Die Imkerinnen aus Schöneberg

