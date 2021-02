Unsere Leute-Newsletter versorgen Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 238.000 Mal abonniert. Mit rund 32.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, wie immer geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Nach dem überraschenden Tod des langjährigen Buchhändlers Leo Baumann wollen Charlottenburger Anwohner seinen Laden „Knesebeck Elf" retten. Die Wohnungseigentümergemeinschaft an der Knesebeckstraße 11 sandte einen Offenen Brief an Berliner Senatoren und die Investitionsbank (IBB), die über eine Tochtergesellschaft der Vermieter des Geschäfts war. Viele Stammkunden und Kulturfreunde haben das Schreiben mitgezeichnet. Ein junger Buchhändler möchte den Betrieb fortführen. Die Eigentümerfirma soll zuletzt einen Verkauf der Räume für mehrere hunderttausend Euro geplant haben – das wäre zu teuer für den potenziellen Nachfolger. Inzwischen sagt ein Sprecher der IBB , man sei „offen für vernünftige und tragfähige Lösungen".

Vier neue Milieuschutzgebiete geplant

Erstes Mal per Youtube übertragen: Wir berichten aus der BVV

Betreiberwechsel im Seniorenheim Lentzeallee gescheitert

Avus-Tribüne soll zum 100. Jubiläum der Autobahn als Fernsehstudio öffnen

Kundenmangel in der Coronakrise: Fachhandlung für Gastronomiebedarf schließt nach 106 Jahren

Wärmestube für Obdachlose bittet um Unterstützung

