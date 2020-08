Unsere Leute-Newsletter aus den Bezirken zählen inzwischen berlinweit rund 220.000 Abonnements. Mit rund 30.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf davon der meistgelesene und erscheint am heutigen Freitag wieder.

Einen anonymen Hass- und Drohbrief haben Anwohner der Siedlung Eichkamp wegen spielender Kinder erhalten – und mit einer Unterschriftensammlung für das Familienleben im Kiez reagiert. Der unbekannte Nachbar beschwerte sich über "grölende Gören", die sich auf dem Kiefernweg und angrenzenden Straßen vergnügten. Der Lärm gehe ihm "gewaltig auf die Nerven". Außerdem würden Autofahrer behindert. Der Absender drohte sogar damit, Kinder zu vergiften oder zu entführen. Bei einem SEK-Einsatz nahm die Polizei unterdessen in derselben Siedlung einen Mann fest, nachdem er mutmaßlich einen Nachbarn mit einem Messer verletzt und mit einer Schusswaffe gedroht hatte. Ob der Festgenommene auch hinter den Drohbriefen steckt, wird derzeit geprüft. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Mann ertrinkt im Teufelseee - Kritik von Zeugen am Rettungseinsatz scheint aber unbegründet

Politiker streiten um Karstadts Hochhauspläne am Ku'damm

Wer tut etwas gegen viele rechtsextreme Aufkleber in den Straßen?

Endlich mal die Wohnung aufräumen! Eine Ordnungsberaterin hilft

Kunst im KPM-Quartier

Eskalation in Eichkamp: Unbekannter beleidigt Nachbarn und bedroht spielende Kinder

