Bei unseren Leute-Newslettern, die inzwischen berlinweit mehr als 262.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Die Zeit des Nationalsozialismus in Tiergarten – neue Ausstellung im Rathaus. Unter anderem werden vier Schriftsteller*innen vorgestellt, die in der Zeit des Nationalsozialismus im damaligen Bezirk Tiergarten verfolgt wurden: Kurt Tucholsky (1890-1935), Musa M. Džalilʹ (1906-1944), Albrecht Haushofer (1903-1945) und Nelly Sachs (1891-1970). Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen – so ist die Situation in Mitte

Mieter:innen wehren sich weiter gegen Abriss der Kolonie 10

Spielplatz im Invalidenpark nach Umbau wieder offen

Befragung für neues Tourismus-Konzept in Mitte startet

Tipp: Tschechische Botschaft, Architektur-Ikone aus den 70-ern

Kaufland neben Bahnhof Gesundbrunnen soll offenbar abgerissen werden

4 Blocks im Wedding: Dreharbeiten für 2. Staffel "Para - wir sind King" gestartet

Sophie Rosenfeld schreibt aus NEUKÖLLN:

Der Spur auf der Spur: Lialo-Mitarbeiter über die mysteriöse Nut im Schillerkiez

„Beats & Books”-Festival in der Villa Neukölln

Buchverlosung: „Oase Neukölln” von Fabian Friedmann

Parkbahn im Britzer Garten fährt wieder

Benefizkonzert für geflüchtete Ukrainer:innen in der Martin-Luther-Kirche

1. Mai in der Lessinghöhe

Update: Erste Stolpersteinverlegung in Buckow

Sonntagskult am See: „Simone und ihr flotter Dreier” im Britzer Garten

Ade Wegwerfgesellschaft. Workshop für weniger Müll

Hommage an „Carows Lachbühne” im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt

Falscheinwurf im Briefkasten: Was nun?

Aus REINICKENDORF meldet sich Ken Münster:

Das Strandbad Tegeler See erfindet sich neu

„Frauen in Führung“ –Reinickendorfer Unternehmerinnen, Freiberuflerinnen und Führungskräfte werden ausgezeichnet

Homophobe Beleidigung: Zwei Frauen mischen sich ein und werden von Jugendgruppe angegriffen

Kunstgrafik-Seminar und Linolschnitt-Workshop in der Graphothek Berlin

Wohlfühltag für pflegende Angehörige im Herrmann-Ehlers-Haus

Große Reinickendorfer Fahrradrallye startet nach Corona-Pause wieder





In unseren Newslettern aus Mitte, Neukölln, Reinickendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel können Sie auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.