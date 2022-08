Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit mehr als 268.000 Mal abonniert. Dienstags senden wir aus Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

Die nächste Berliner Lachnummer oder doch ganz sinnvoll? Unser Spandau-Kollege meint: endlich mehr Hilfe für die Wasserschutzpolizei und erklärt Kosten und Sinn der neuen Jetski auf der Havel. Jahrelang jedenfalls hatten sich nicht zuletzt Newsletter-Leser:innen über Lärm und rücksichtlose Raserei auf der Havel beschwert, jetzt soll gehandelt werden. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Sommerbilanz: So tief ist der Glienicker See gesunken

Ferienende: Eine Lehrerin aus Gatow schreibt Romane, spricht über ihre Bücher und Wünsche

Diese Hitze! Badesaison in Berlins kleinstem Freibad in Staaken-West wird verlängert

Kein Anschluss unter 112: Wo bleibt eigentlich Spandaus neue Rettungswache in Wilhelmstadt?

Erinnerungstafel an Spandaus letzten Rabbiner beschädigt - warum wird die nicht repariert?

Erste Details zum beliebten Wilhelmstadtfest

Halleluja! Der große Waldgottesdienst in Gatow naht

Was für eine Pracht! Gnadenkirche an der Scharfen Lanke bekommt neues Fenster

Rätsel am Himmel von Kladow und Staaken: Was sind das da oben für Hubschrauber?

Neues Theaterprojekt am Bahnhof Spandau - auf Schienen

Triathlon am Wannsee

Brückenschlag nach Tegel: 30 Jahre Saatwinkler Steg in Haselhorst

Tipp zur Urlaubsverlängerung: Die famose Fähre von der Wasserstadt zu den Inselchen auf dem Tegeler See

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Johanna Treblin:

Besitzer des Wuhle-Cafés mit E-Rollern beworfen

Seit 4. Juli vermisst: Juliane Pöhnitzsch

Über 1000 geflüchtete Kinder ohne Schulplatz - 300 in Marzahn-Hellersdorf

Probejahr fürs Gymnasium verpasst: Achtklässler wartet auf Umverteilung

Tischtennis-Spielerin Nina Mittelham muss wegen Schulterverletzung in EM-Finale aufgeben

Berliner Naturschutzpreis geht gleich doppelt nach Marzahn-Hellersdorf

Herbstsemester an der Volkshochschule beginnt

Interkulturelle Tage beginnen mit dem Fest "Schöner leben ohne Nazis"

Fußgänger und Radfahrer von Autofahrern angefahren

Privatoper in historischer Tankstelle

Unser Tipp: Ausflug zum Chamissomuseum und neues Buch "Chamissimo"

Bao-My Nguyen berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Nachbarschaftsfest am Rathaus Schöneberg: Bunte Zusammenkunft im Kiez und Würdigung ehrenamtlichen Engagements

In der Dusche ausgespäht: Unbekannte Spanner filmen Handballerinnen, Zeugen gesucht

Demo für mehr Sicherheit für die Kleinsten in Friedenau

Radelnd Kunst genießen: Fahrradtour der Kommunalen Galerien

Gemeinnütziges Friedenauer Herbstfest: Kulturelle Angebote und kulinarische Köstlichkeiten für den guten Zweck

Vielfach ausgezeichneter Berliner Kabarettist nimmt aktuelle Geschehnisse aufs Korn

Deutsche Junioren-Meisterschaft im Frisbee

