Aus SPANDAU schreibt André Görke:

Noch'n Schrottboot: "Hier wächst ein Schiffsfriedhof", schreiben uns Leser. In Berlin ist man vieles gewohnt an illegaler Müllentsorgung: Von Pappbechern in der Grünanlage über Kühlschränke am Straßenrand bis zum im Wald abgekippten Bauschutt. Was gerade in Spandau abläuft, toppt das alles: Einfach schrottreife Boote, am besten noch mit weiterem Schrott angefüllt, irgendwo auf dem Wasser sich selbst überlassen. Unser Newsletter-Autor hat mehrfach berichtet, jetzt gibt's wieder Neuigkeiten. Weitere Themen unter anderem:

Kant-Gymnasium: 110 Menschen in Quarantäne

Neue Chefin im Johannesstift: Das 1. Interview über Ziele, Busse, Erdbeerkuchen

Karstadt in der Altstadt bleibt auf: Reaktionen, Forderungen und Erinnerungen aus der Politik

Baum-Massaker: Illegale Fällungen besonders in Spandau schlimm

Zitadellen-Chefin im Interview über geköpfte Skulpturen

100 Jahre Stadion Hakenfelde: Fest wird verschoben

Insel Eiswerder: Woher kommt der Name? Leserinnen und Leser nähern sich dem Spandau-Rätsel

Fahrradparkhaus am Bahnhof Spandau: ein echtes Dauer-Dilemma

Sigrid Kneist schreibt aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Karstadt am Tempelhofer Damm macht dicht: Was bedeutet das für die Einkaufsstraße

Eine Kindheit in Tempelhof: Der Journalist Manfred Suttinger blickt zurück

Dreckige Schulen, was tun? Streit in der BVV

Auf zum fröhlichen Pilgern: Ein Banner weist den Jakosbweg

Und jetzt gibt’s Zeugnisse: Aus dem Corona-Tagebuch der Johanna-Eck-Schule

Erfolg für die Polar Pinguine: Erster in der Bezirksliga

Und aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Ingo Salmen:

Nun also Pavillonschulen: Marzahn-Hellersdorf nimmt an Pilotversuch der Bildungsverwaltung teil

Am luftigen Fahrrad-Kreisel für die TVO scheiden sich die Geister

Fortuna Marzahn richtet das bundesweit erste Hammerwurfmeeting seit Beginn der Coronakrise aus

Maskenpflicht bis zur Übungsmatte: Frauensporthalle bietet wieder Kurse an

Filme im Freien: Sommerkino-Open-Air in den Gärten der Welt

Tschüss, LiMa+! Abschied von einer wichtigen Stimme in Marzahn-Hellersdorf

