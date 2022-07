Erfrischend ist auch diese Berliner Sommerbaustelle: Seit letzter Woche gibt’s News zur Freilichtbühne in Berlin-Spandau, die schon über 100 Jahre alt ist und in der sogar schon Die Ärzte gespielt haben. 1981 war das.

Die Freilichtbühne neben der großen Zitadelle wird zum Jubiläum aufgehübscht, bekommt neue Gastro-Flächen und WCs – und jetzt auch ein schöneres Umfeld. Spandaus Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, hat die Ausschreibung zur Neugestaltung der Grünflächen auf dem östlichen Glacis der Zitadelle gestartet.

Gemeint ist der aufgeschüttete Bereich am Zitadellengraben, der die Kulturfestung umschließt (und übrigens ein faszinierender Ausflugsfleck ist!). Darüber hat der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel jetzt berichtet, in dem Sie immer konkrete Kiez-Nachrichten, viele Tipps und Termine finden. Den Newsletter gibt es in voller Länge und jetzt kostenlos hier: leute.tagesspiegel.de.

Im September 2022 sollen die Arbeiten an der Zitadelle starten: Es werden laut Ausschreibung 3000 Quadratmeter Weg abgerissen und neu gebaut, es werden neue Bänke und Granitblöcke aufgestellt, es werden Rampen entstehen… und fertig soll das alles zur neuen Freiluftsaison im April 2023 sein. Schöne Aussichten.

Auch im Innern der Freilichtbühne wird seit Wochen gebaut: "2022 entsteht ein völlig neues WC-Gebäude außerhalb des Biergartenbereiches und das alte wird umgerüstet zum Catering-Gebäude", hat die Chefin der Spandauer Veranstaltungsfläche, Britta Richter, dem Tagesspiegel-Newsletter erzählt. "Es ist ja auch ein bisschen schöner, wenn hier für ein größeres Angebot ausreichend Platz mit entsprechender Arbeitsfläche zur Verfügung steht und unsere Caterer nicht im Zelt vor den offenen Toilettenfenstern grillen müssen…" Stimmt!

Seit mehr als 100 Jahren ein Kulturort: die Freilichtbühne neben der Zitadelle. Foto: Archiv

In der Freilichtbühne, Baujahr 1921, steht in den kommenden Tagen wieder ein bunter Mix an: von Pippi Langstrumpf über die Kindermusiker Ich&Herr Meyer bis hin zum Spandauer Seniorenorchester, das bei der Veranstaltungsreihe "Umsonst&draußen" mitmacht.

[Viel mehr Tipps, Termine und konkrete Bezirksnachrichten finden Sie in "Ihrem" Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel. Jetzt kostenlos: leute.tagesspiegel.de]

Hier die Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel finden. Ich freue mich auf Sie als Leserin und Leser!

- Erdbeben in Spandau: Was steckt dahinter? Das Coldplay-Konzert im Berliner Olympiastadion!

- Spandau ist wie die Nordsee, wie die Berge, USA und Italien: Tipps zu den Sommerferien

- Collegia, der Ruderclub aus Gatow: Ein Gespräch über neue Gastro, New York und ein Fest, das in Gatow fehlt

- Hans Carossa bleibt: Kladower Schule stimmt gegen Namensänderung - was der Schulleiter sagt, wie abgestimmt wurde, welche Idee kursierte.

- Von Staaken bis Hakenfelde: die Schulbaustellen in den Ferien

- Nach Chaos am Glienicker See: Krisentreffen mit Polizei

- Zarte Hoffnung für Fahrradparkhaus am Bahnhof Spandau

- Oberleitungsbus nach Staaken: nächste Schritte des Senats

- Flens und Scampi: Besuch bei "Fisch Frank" in der Altstadt

- Mörderischer Sonnabend im Fort Hahneberg

- Kulturfeste in Kladow, Turmführung in St. Nikolai

- Kreuzberg, ganz toll? Ein komplettes Viertel ohne Parkplätze kann Spandau schon seit 40 Jahren bieten...

Mehr zum Thema Mini-Erdbeben bei Konzert im Berliner Olympiastadion Coldplay lassen Spandau erzittern

Unsere Bezirksnewsletter kommen schon auf mehr als 265.000 Abos. Probieren auch Sie uns gerne aus! Natürlich schicken wir Ihnen die Newsletter auch in den Ferien, gebündelt und einmal pro Woche.