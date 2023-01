Neuer Bürobau am Berliner Humboldthain Spielplatz wird abgerissen und an anderer Stelle aufgebaut

In der Hochstraße am Humboldthain soll der Spielplatz abgerissen werden. In der Nachbarschaft ist man beunruhigt. Dort geht das Gerücht um, dass der Bezirk das Grundstück verkauft hat.

Das stimmt allerdings nicht, wie das Bezirksamt auf eine BVV-Anfrage der CDU mitteilte. „Das Grundstück wurde nicht an einen Investor verkauft. Vielmehr fand ein Grundstückstausch statt“, heißt es. Die Grünfläche bleibe dadurch genauso groß. Der Spielplatz werde abgebaut und zeitgleich an anderer Stelle wieder aufgebaut.

An der Stelle des Spielplatzes soll dann ein Bürogebäude gebaut werden – zwischen S-Bahnhof und dem Humboldthain-Club. Dass der Clubbetrieb durch den Bau gestört wird, sieht das Bezirksamt nicht. „In planungsrechtlicher Sicht sind keine Auswirkungen auf den Club zu erwarten.“

Dieser Text stammt aus dem Bezirksnewsletter für Berlin-Mitte. Der erscheint immer mittwochs und kann, wie alle anderen Bezirksnewsletter auch, hier kostenlos abonniert werden. Über diese Themen berichtet Julia Weiss in dieser Woche auch:

Wahlkampf in der BVV: Streit über das Café Leo

Nach Schließung der Außenfläche: Eislauf im Berliner Erika-Heß-Eisstadion wieder für alle möglich

Gewagter Entwurf: Ein Vulkan-Gebäude mit Wasserfall und Tropenwald für das Humboldt Forum

Friedrichstraße ab Montag wieder für Autoverkehr gesperrt

Europas größter Food Hub „Manifesto“ am Potsdamer Platz eröffnet

Verkehrswende in Mitte: Wo fallen wie viele Parkplätze weg?

Ukrainerinnen am U-Bahnhof Alexanderplatz angegriffen

Zur Startseite