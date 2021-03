Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 240.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de





Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Claudia von Gélieu ist im Bezirk vor allem für ihr politisches Engagement und ihre Frauentouren bekannt. Nun hat sie sich, zu deren 150. Geburtstag am 5. März, auf die Spuren von Rosa Luxemburg in Berlin begeben. Herausgekommen ist ein gleichnamiger biographischer Stadtführer, in dem auch mehrere Orte in Neukölln vorgestellt werden. So führt das Buch unter anderem zur „Neuen Welt“ an der Hasenheide, wo Rosa Luxemburg mehrfach vor der Arbeiter:innenbewegung auftrat. Mehr im Newsletter, weitere Themen unter anderem:

Neukölln will Bürger:innen stärker beteiligen

Vorkaufsrecht: Mieter:innen der Hermannstraße 48 kaufen ihr Haus selbst

Fokus auf Schulen: BVV beschließt Investitionsprogramm für den Bezirk

Bezirksbürgermeister Hikel kritisiert „hohen Grad an Passivität“ im Migrationsbeirat

Global Music Academy zieht nach Neukölln

Corona-Update für Neukölln

RKI veröffentlicht Bericht zum massiven Corona-Ausbruch in mehreren Blöcken im Harzer Kiez

Zahl der Verletzten bei Verkehrsunfällen in Neukölln leicht rückläufig

Tipp: Zum Frauentag auf Rosa Luxemburgs Spuren wandeln

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Der Vulkan im Nordosten von Reinickendorf – einfach mal vorbeifahren, aussteigen und sich vorstellen, man sei 290 Millionen Jahre zurück

Online-Anhörung zum Waldseeviertel: Großer Andrang, disziplinierte Debatte trotz großer Gegensätze

Evangelische Synode tagt – wie geht es der Kirche in Corona-Zeiten

Radwege nach Lübars: Wohin mit den Autos auf dem Zabel-Krüger-Damm?

Bibliotheken sind wieder auf

Der Waidmannsluster Bilderschatz: Das verloren geglaubte Werk von Max Grundwald

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Ein Jahr Pandemie in Mitte

Der erste Fall für das Gesundheitsamt: „Patient Null“ wird am 1. März positiv getestet

Haus in der Perleberger Straße 50 steht seit über einem Jahrzehnt leer

FDP Mitte nominiert Kandidat:innen für die Wahlen 2021

SPD Mitte beschließt Wahlprogramm

Tipp: Frühblüher bei einem Spaziergang im Großen Tiergarten entdecken

Abriss in der Rathenower Straße: Moschee fürchtet Verdrängung

