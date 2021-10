Der Dienstag bringt wie immer das Bezirks-Triple vom Tagesspiegel: Die Leute-Newsletter für Marzahn-Hellersdorf, Spandau und Tempelhof-Schöneberg. Inzwischen berlinweit mehr als 255.000 Mal abonniert, liefern Ihnen alle Newsletter aus den zwölf Bezirken Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Kiez. Und das kostenlos. Unsere Dienstag-Newsletter können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier gratis bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus MARZAHN-HELLERSDORF berichtet Johanna Treblin:

Nach dem ersten Platz bei der Bezirkswahl hat die CDU aufs Bürgermeisteramt spekuliert. Doch wie es aussieht, wird wohl die SPD das Amt besetzen. Die Hintergründe dazu stehen im Newsletter für MaHe. Weitere Themen sind:

Seilbahn geht in den Winterschlaf

Mitarbeiter:innen des Bezirksamts sind durchschnittlich 42,3 Tage krank

Pädagog:innen im Jugendclub M3 haben Angst um ihren Job

Kiezgespräch: Flüchtlingsheime werden reaktiviert

Neue Wasserspender an Schulen

Ihre Agenda für Marzahn-Hellersdorf

Spaziergruppe in Gründung

Aus SPANDAU berichtet André Görke:

Nervbaustelle Nr 1: So lange wird an der Klosterstraße noch gebuddelt

Stadtteilkoordinatorin über die Sorgen von Gatow und Kladow

Neue Badestelle an der Havel: Woran es in Gatow hakt

20 Jahre Arcaden: Der Fotovergleich

Waldparkplätze, Heerstraße, Pichelsdorfer: Update zu drei Baustellen

Hakenkreuzglocke aus Hakenfelde im Museum, Geschichtsabend mit der Kirche

Sportplatz am Flugplatz Gatow: das Update zur Dauer-WC-Posse

Staaken: neue Details zum Jonny-K-Park

Freiherr-Imbiss: Die unendliche Posse um den Container geht in die nächste Runde

Aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG berichtet Sigrid Kneist:

Neu im Parlament: Orkan Özdemier vertritt den Wahlkreis Friedenau

Das lange Warten: Die Fahrradstraße Handjerystraße verzögert sich

Späte Wirkung eines Gesetzes: Nur langsam verringert sich die Zahl der Spielhallen

Einbürgerungen im Bezirk: Rückgang im Jahr 2020

Verein in Platznöten: Der Friedenauer TSC legt beim Sportamt Widerspruch gegen Platzvergabe ein

Wissenschaft präsentiert sich: Veranstaltung in der Urania

