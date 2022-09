Neues Konzept für Botanischen Volkspark Kein Platz mehr für Landwirtschaft?

Die Akteure im Botanischen Volkspark Blankenfelde wollen die Zukunft der Anlage mitgestalten. Um dies zu erreichen, haben sie nun einen Verein gegründet. „Die Stadträtin Manuela Anders-Granitzki hat uns in Aussicht gestellt, wenn wir einen Verein gründen, könnten wir einen Platz im Beirat erhalten“, sagt Max von Grafenstein, der den beliebten Bauerngarten betreibt. „Wir hoffen jetzt, dass das dann auch eintritt.“

Hintergrund ist die Neuausrichtung der bekannten Anlage in Blankenfelde, die von der Lokalpolitik angestrebt wird – inklusive Namensänderung. Bisher fühlten sich die Akteure hierbei eher als Gartenzaungäste.

Seit dem Wochenende ist das etwas anders – da fand im Botanischen Volkspark das Herbstfest statt. „Dazu kamen Vertreter aus allen wichtigen Parteien, das wissen wir sehr zu schätzen“, sagt Grafenstein.

Die Akteursgemeinschaft habe deutlich gemacht, dass die Zusammenarbeit vor Ort mit dem Bezirksamt gut laufe. „Mit allen, die sich das gewünscht haben, wurden auch bereits perspektivische Gespräche geführt“, sagt Grafenstein. Allerdings sei die wichtigste Frage noch immer ungeklärt: „Es sind noch keine Pacht- oder Raumnutzungsverträge abgeschlossen worden.“

Dabei hatten die Akteure nach Grafensteins Angaben gegenüber dem Bezirk deutlich gemacht, dass man Anfang September Planungssicherheit brauche. „Das berührt ja auch Liquiditätsfragen, es gibt Ausgaben, die demnächst anfallen“, sagt Grafenstein. Es gebe zwar erste Vertragsentwürfe, „aber das Tempo ist nicht das, was ich mir persönlich gewünscht habe“.

Der landwirtschaftliche Faktor spielt im neuen Konzept offenbar bisher kaum eine Rolle

Positiv nahm Grafenstein die Herbstfest-Äußerungen der Pankower Lokalpolitikerinnen und -politiker auf, die im Parkbeirat sitzen: „Der Beirat hat betont, dass er an einer Fortführung der Zusammenarbeit mit allen Akteuren interessiert ist – das haben wir gehört.“ Allerdings müsse man dieses Bekenntnis nun mit Leben füllen.

Konkret wünschen sich die Akteure, „dass wir an dem Prozess der Erstellung des Zukunftskonzepts beteiligt sind und nicht erst gehört werden, wenn es schon fertig ist“, so Grafenstein. Nach seinen Angaben liegt ein erster Konzeptentwurf seitens des Bezirks schon vor. „Der botanische Gedanke soll in den Vordergrund rücken, der Volkspark in den Hintergrund“, berichtet er.

So solle die Pflanzensammlung gestärkt werden und auch eine DDR-Tradition, Schulklassen zu Bildungszwecken nach Blankenfelde zu holen. „Das finden wir an sich prima“, sagt Grafenstein. „Aber die landwirtschaftliche Prägung ist auch wichtig.“ Der Gedanke dahinter sei, den Kindern in Berlin zu zeigen, wie etwa Möhren wachsen.

Der Fokus auf den landwirtschaftlichen Faktor, der sich in den vergangenen Jahren gebildet hat, sei „ein großes Alleinstellungsmerkmal“ von Blankenfelde. „Auf dem Weltacker können Menschen Zusammenhänge zwischen dem globalen Weltgeschehen und ihrer Ernährung sehen“, sagt Grafenstein. Das spiele bisher keine große Rolle im neuen Konzept: „Es wäre wichtig, dass Botanik mit Landwirtschaft und Ernährung zusammengedacht werden.“

