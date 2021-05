Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit rund 247.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Aus jedem Bezirk gibt es stets Zahlen, Nachrichten und Hintergründe zur Coronakrise sowie viele weitere Themen, hier ein aktueller Überblick:

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

Es wird langsam wärmer, das städtische Leben kehrt aufs Wasser zurück - und damit der Krach durch Techno-Boote und nervtötende Raser auf der Havel. Über 1000 Bürgerinnen und Bürger wandten sich im vergangenen Jahr hilfesuchend an uns sowie an Polizei und Politik. CDU und SPD reagierten und klemmten sich dahinter. Ergebnis: Raserkontrollen, neue Lasergeräte, viele Ideen. Und jetzt stellt die Berliner Polizei ihr neues Schnellboot vor, das ab diesem Frühjahr im Einsatz ist. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem

"Hubschrauberflüge der GSG9": Innenministerium plant für 500 Mio ein neues Polizei-Viertel in Spandau - doch es gibt Ärger um die Helikopter. Die Zahlen, die Sorgen, die Forderungen der SPD lesen Sie exklusiv im Newsletter

"Corona, Tests und Gastro": Stadtrat spricht im Newsletter über die neuen Regeln für Gäste und Gastronomen zu Pfingsten

Verwilderter Immobilienschatz: Die Pläne des Stadtrats fürs verrottete Ella-Kay-Heim in Kladow

Nach monatelanger Berichterstattung-Newsletter: CDU bejubelt 2. BVG-Schiff auf dem Wannsee - und was sagt der Senat?

Pizza-Tipp in Falkensee

Spandau-Historie in Wolfsburg

Update zur Wasserball-Arena

Polizei versenkt Hausboot: "Wir wollten eigentlich retten..."

Warum hing die Israel-Fahne vor dem Rathaus?

Jetzt auch noch Asbest: Alte Bücherei am S-Bahnhof ein Schrott-Bau

Jessic Ngankam: Herthaner, Spandauer

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Nach dem abgesagten Räumungstermin: So geht's weiter mit der Potse

Zoom-Konferenz oder Stummfilm: Der Regisseur Malte Wirtz probiert ungewöhnliche Formate aus

Arbeiten am Tempelhofer Damm: Während der Baustelle ist vor der Baustelle

Gasometer: Baugenehmigung fürs Konferenzzentrum steht bevor

Ja, wo laufen sie denn: Pläne für die Trabrennbahn Mariendorf

Post vom Kriegsministerium: Eine künstlerische Aktion in Nord-Schöneberg und Tiergarten

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Ingo Salmen:

Fachkräfte gesucht: Bürgermeisterin Pohle fordert mehr Flexibilität bei Tarifen im öffentlichen Dienst

Es sind schon mehr als 30: Drei neue Teststationen öffnen in Marzahn-Hellersdorf

"H2@Marzahn": Land gibt 25 Millionen Euro für Erkundung umweltfreundlicher Fernwärme-Technologie

Die Defa wird 75 - und eine kleine Rolle spielte auch Charlotte von Mahlsdorf

Damit Kinder das Seepferdchen nachholen können: SPD will Schwimmhallen im Sommer offenhalten

Neue Perspektiven für die Kunst: 36 Kulturorte laden zum Besuch ein

