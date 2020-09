Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 222.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus Ihrem Bezirk. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Am 25. September ist wieder Klimastreik. Doch bringt das Engagement der jungen Menschen überhaupt etwas? Die Politik auf allen Ebenen wirkt immer noch eher abwartend - auch die Bezirkspolitik in Berlin. „Steglitz-Zehlendorf kann und muss mehr für den Klimaschutz tun“, schreibt die bezirkliche Gruppe von Fridays for Future Steglitz-Zehlendorf in einem Gastbeitrag anlässlich des Klimastreiks. Zu lesen im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem.

Ulrich Otto will seinen Kiez essbar machen: Vor der Käseglocke am S-Bahnhof Lankwitz könnten die ersten Beete für Alle entstehen

Aus der BVV: SPD will die normalen PKW-Parkplätze in der Schloßstraße abschaffen – und mehr Ladezonen einrichten

Revolutioniert ein Lankwitzer die Arbeitskultur? Pendeln war gestern, Schreibtischhopping ist heute

"Kopfsalat": Steglitzer Fotografin zeigt wie man Obst und Gemüse mit der Maskenpflicht vereint

Linda, Therese und die Blaue Anneliese: Die Domäne Dahlem lädt zur Kartoffelernte

Rap, Respekt und Superspreader: Am Samstag startet der Aktionstag Kinder & Jugendliche für Zivilcourage

Am 21. September wird heftig über die Reaktivierung der Stammbahn diskutiert: radioeins-Chef Robert Skuppin moderiert die öffentliche Debatte

„Ich geh’ jetzt mal los – auf zu nächsten Abenteuern“: Leser berichten, was sie als Fußgänger im Südwesten am meisten stört

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

"Ein Ort der Zusammenkunft für Menschen aus der ganzen Welt": Der Künstler TOTEM erzählt von seinem Atelier "Subsuelo" im Wrangelkiez und seiner neuen Ausstellung auf dem Holzmarkt

Grüner Samariterkiez: Wildblumen für die Bänschpromenade

"BER Kreuzberg" Kurt-Schumacher-Grundschule: Eltern bauen "Buntes Haus"

"Hasenkind, Du stinkst!": Wir verlosen Tickets für Florian Hackes Comedy über Geschlechterklischees und den ganz normalen Eltern-Wahnsinn

Weltacker aufräumen bei den Freiwilligentagen "Gemeinsame Sache"

Durchwachsenes Pokalwochenende für Türkiyemspor: Damen stark, Herren schwach

"Die Dame unter mir entsorgt ihren Abfall aus dem Fenster": Auch Leser*innen beklagen Verwahrlosung des Bezirks - und haben Lösungsvorschläge

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

„Ich bin eine Parksau“: Anwohner in Prenzlauer Berg prangern Falschparker öffentlich an

25 Millionen Euro fehlen: Wie geht es weiter mit der Heidekrautbahn?

„Unsachliche Vorwürfe“: Bezirksamt verteidigt nach Wohnbau-Stopp neue Gewerbegebiet-Pläne für Wilhelmsruh

„Keine Lust auf Verschwörungstheorien“: Bäckerei legt sich mit aggressiven Maskenverweigerern an

Planänderung: Parkplätze für neues Multifunktionsbad in der Wolfshagener Straße gestrichen

