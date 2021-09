Unsere Leute-Newsletter versorgen Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 253.000 Mal abonniert. Mit rund 34.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, wie immer geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Unsere Leute-Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Cay Dobberke hat unter anderem folgende Themen für Sie:

"Pinkeln ist politisch!", schreibt die Linksfraktion Charlottenburg-Wilmersdorf in einem BVV-Antrag und fragt: "Warum dürfen Männer im Berliner Stadtraum kostenlos Toiletten benutzen, während Frauen dafür bezahlen müssen?" Die neuen öffentlichen "Berliner Toiletten" stünden zwar allen Geschlechtern zur Verfügung, doch an 11 von 28 City-Toiletten der Firma Wall gebe es zusätzliche Gratis-Pissoirs für Männer. Damit sei der öffentliche Raum "weiterhin kein neutraler", die Frauen würden benachteiligt. Auch die geschlossenen WC-Kabinen, deren Benutzung bisher 50 Cent kostet, müssen nach Ansicht der Linken gratis zugänglich werden. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Radstreifen für die Kaiser-Friedrich-Straße, Gratispinkeln für alle, Legionellenalarm in Westend – unsere Vorschau auf Themen der Bezirksverordnetenversammlung

Stadtführerin verwandelt sich in Frauen aus den Zwanzigerjahren

"Platten Pedro" schließt seinen Schallplattenladen

Bezirkspolitiker:innen ziehen Bilanz ihrer Arbeit

65 Jahre Telefonseelsorge Berlin

Freikarten für Film über das Mädchenorchester von Auschwitz

Tag des offenen Denkmals

Funkturm-Restaurant soll bald wieder öffnen

Gerade in diesen Zeiten wichtig: Lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.