Aus der City West schreibt Cay Dobberke:

Ursula Schneider de Moreno engagiert sich bei den „Omas gegen Rechts“ – sie macht die Kommunikation. Das gehöre zum Handwerk, besonders „gegen jede rechte Meinungsmache“. Ihr Vater war überzeugter Nazi, umso mehr setzt sie sich gegen Rassismus, Antisemitismus und „völkisches Denken“ ein – zum Beispiel bei Anti-AfD-Demonstrationen. Was sie bewegt und wie sich auch „Opas gegen Rechts“ engagieren können, lesen Sie im Newsletter. Außerdem geht es um diese Themen:

Corona-Update: Die Folgen des Lockdowns – und wie die Bezirkspolitiker darüber in der BVV diskutierten

auf dem Breitscheidplatz Kneipenwirt eröffnet virtuelle Bar

Fahrradparkhaus und Drogenkonsumraum am Stuttgarter Platz geplant

und am Stuttgarter Platz geplant Gewinnen Sie Tickets für eine humorvolle Online-Weihnachtslesung

Kiezkino sammelt Geld für neuen Projektor

Gerade in diesen Zeiten wichtig: Lieben Menschen zu gratulieren.