Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

Das Bezirksamt arbeitet längst, die Stadträte sind im Einsatz, doch einer, Andreas Otti (AfD), will noch Ordnungsstadtrat in Spandau werden. Nun ist er auch im siebten Wahlversuch gescheitert. Die BVV lehnte ihn mit klarer Mehrheit ab, weil sie den früheren Stadtrat nicht für befähigt hält, das Amt erneut zu bekleiden. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Psssst, wir bekommen Promi-Besuch in Spandau ("noch vor Ostern")

Brandserie Heerstraße Nord: "Wachdienst kommt doch" - und die Polizei nennt Zahl der Hinweise

Jubiläum, Träume, Gottesdienst auf dem Wannsee und ein autofreier Dorfplatz: Interview mit Kladows Dorfpfarrer

Immer Ärger am Berliner Hundestrand Pichelswerder: Wird 2022 alles gut?

BVG-Fähre schon wieder knallvoll: CDU will 2. Schiff - was sagt der Senat?

Immer Ärger um die Post in Wilhelmstadt

Best-of-BVV: Algen, Tiertafel, Ost-West-Busse

1000 Wohnungen in Siemensstadt

Badestellen 2022: Welche sind in diesem Sommer eigentlich dabei?

Derk war da: Spandau-Safari mit Berlins Wildtierbeauftragtem

Ansegeln und Anrudern auf der Havel: Alle Infos zum Saisonstart

Hahneberg, Gutspark, Zitadelle, Hakenfelde: viele Kiez-Tipps

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Engagement für Bildung, Spendensammeln an Schulen: So wird im Bezirk ukrainischen Geflüchteten geholfen

Kiezgänger, Beobachter, Erzähler: Hans Hütt gibt der Nachbarschaft im Schöneberger Norden eine Stimme

Die Leerstelle hinterm Metropol: Am Nollendorfplatz wurde einst Theatergeschichte geschrieben

Afghanistan, Umrisse, Natur: Neue Ausstellungen in den bezirklichen Museen

Brache in Marienfelde: Noch keine Bauarbeiten in Sicht für ehemalige Kleingartenanlage an der Säntisstraße

Seniorenvertretung gewählt

Im Sommer geht's los: Erste Bauarbeiten an der Torgauer Straße in Sicht

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Johanna Treblin:

Bereits 30 Schüler:innen aus der Ukraine an Schulen im Bezirk

Resolution für "übergreifende Verständigung"

Aktion Noteingang gestartet

"Bücher sind Freunde, die einen begleiten": Regina Kittler zur neuen Chefin des Berliner Bibliotheksverbands gewählt

Jahresbilanz des Bezirksamts 2021 und Ausblick 2022 - Teil 2

Kinder- und Jugendjury startet: Reicht Eure Projekte ein

Kiezrad sorgt für Austausch

Birgit Malsack-Winkemann wieder am Gericht

Grundsteinlegung für Jugendforscherzentrum Helleum II

Hasskommentare gegen Politiker:innen - Berliner Polizei durchsucht acht Wohnungen

Unser Tipp: Hofladen in Alt-Marzahn

BUND-Online-Vortrag: Wider die Flächenversiegelung

Neue Ausstellung in der Pyramide: Der eigene Blick

TTC Eastside lädt ein zu Tischtennis-Osterferien

