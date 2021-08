Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit mehr als 250.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Marzahn-Hellersdorf, Spandau und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Für alle Bezirke halten wir Sie über die Pandemie mit Updates auf dem Laufenden, zumal jetzt nach den Ferien, zu Beginn des neuen Schuljahres. Weitere Themen finden Sie hier im Überblick:

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

Wichtige Gartenarbeit am "Platz der Weißen Rose"

Chorleiter, 24, im Interview über Stimmen und Lieblingsorte

Krach auf der Havel: Klartext der CDU im Abgeordnetenhaus

Einschulungsfeier wegen Corona abgesagt - aber es gibt eine Alternative

Yoga-Zentrum am Glienicker See geplant - Grüne in Sorge

Marina Lanke: Verkehrsärger an Berlins großem Hafen

Tipp: Dirty Dancing in der Altstadt, Ausstellung in Sacrow, Hardrock am Glienicker See

13. August 1961: Leser aus West-Staaken (DDR) erinnert sich an die letzte S-Bahnfahrt nach Spandau

400 neue Luftfilter für Spandaus Klassenzimmer

Handball, Kanu, Fußball: viel Kiezsport aus Spandau

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Sophie Rosenfeld:

Demokratiefest „Schöner leben ohne Nazis” bildet Auftakt für die „Interkulturellen Tage in Marzahn-Hellersdorf” im September

Für mehr Beteiligung und Mitbestimmung: Das Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro Marzahn-Hellersdorf im Interview

Weiterentwicklung des Kinos Sojus am Helene-Weigel-Platz ungeklärt

Sportplatz an der Walter-Felsenstein-Straße wuchert vor sich hin – (K)ein Ende in Sicht

Themen der nächsten BVV: Tempo 30 auf der Pilgramer Straße und Schulgarten für die Ulmengrundschule

Alternative zum eigenen Auto: BVG eröffnet „Jelbi-Netz” in Biesdorf

Zum 20. Mal findet das Festival „Pyramidale” für zeitgenössischer Musik in Hellersdorf statt

Kinoabend in den Gärten der Welt mit Gast

Radtour für mehr Fitness und Gesundheit anlässlich der „Aktivtage der Generationen”

Silbermedaille im Kanufahren bei Olympia ergattert

Wo und wie oft stimmen die Berliner:innen für eine Enteignung? – Marzahn-Hellersdorf im Faktencheck

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Familienunternehmen in fünfter Generation: Die Firma Roka Ist Zulieferer für die Automobilindustrie und hat Kunden in aller Welt

Euref-Planungen: So geht's weiter beim Gasometerausbau

"Jugendliche Ausdrucksform: Die Graffiti des Drugstore in der Potsdamer Straße

Das Quartier wächst: Weitere Vermietungen auf der Schöneberger Linse

Gedenken zum 60. Jahrestag des Mauerbaus: Informationen, Dossiers und Materialien

Seit Dezember abgesperrt: Schäden auf Wegen im Rudolph-Wilde-Park

E-mobil unterwegs: Rennen in Tempelhof

