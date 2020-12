Blitz-Gefahr? Rundlokschuppen verfällt weiter. Trotz eines Gerichtsurteils verfällt der berühmte Pankower Rundlokschuppen weiter. Anwohner berichten, dass vor kurzem auch noch der Blitzableiter des Wahrzeichens an der Prenzlauer Promenade abgerissen worden sei. Stattdessen würden sich an der Spitze des Gebäudes Äste auftürmen, die dort absichtlich aufgestapelt worden seien (siehe Foto). Sollte nun der Blitz in das Gebäude einschlagen, würde es abbrennen, so die Befürchtung eines Anwohners, und das Problem wäre aus Sicht des Eigentümers erledigt.

Der Rundlokschuppen an der Prenzlauer Promenade gehört wie der restliche ehemalige Rangierbahnhof Pankow-Heinersdorf dem Möbel-Magnaten Kurt Krieger. Der will auf dem Gelände bekanntlich das neue Viertel „Pankower Tor“ mit 2000 Wohnungen errichten. Das Workshopverfahren dafür startete am 11. Dezember mit dem Versand der Aufgabenstellung an die teilnehmenden Planungsbüros. Anfang Februar sollen erste Ergebnisse vorliegen.

Für den Rundlokschuppen auf der Ostseite der Prenzlauer Promenade hat Krieger dagegen keine Verwendung. Er wollte ihn längst abreißen lassen. Das verhinderte der Bezirk Pankow und forderte Krieger per Gerichtsbeschluss zu Sicherungsmaßnahmen am Gebäude auf. Krieger sicherte dem Bezirksamt außerdem zu, den Schuppen zu sanieren. Dabei steht das Ensemble aus Rund-, Ringlokschuppen und einem weiteren Bahngebäude eigentlich auch dem Bezirk im Weg. Pankow will auf der Ostfläche einen Oberschulstandort errichten - bisher ist noch unklar, wie sich das mit dem denkmalgeschützten Bestand realisieren lässt.

Dass die Sicherung des Rundlokschuppens deswegen nun absichtlich verschleppt wird, dementiert das Bezirksamt. Nach Angaben der Firma Krieger sei der Blitzableiter nicht demontiert worden, „sondern er befindet sich noch zwischen den Sträuchern“, teilt Baustadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) auf Nachfrage mit. Eigentümer und Bezirk hätten zudem „umgehend nach Bekanntmachung des OVG-Beschlusses im Januar 2020“ mit der Planung der Sicherung begonnen. Die Sicherungsmaßnahmen am Sozialgebäude des Ensembles hätten auch bereits begonnen, erklärt Kuhn.

Doch die denkmalgeschützten Rund- und Ringlokschuppen verfallen zunächst tatsächlich weiter. „Durch die Komplexität der durchzuführenden Sicherungsmaßnahmen an den beiden Lokschuppen konnte die Ausführungsplanung und Erstellung der Leistungsverzeichnisse erst jetzt beendet werden“, so Kuhn. Aktuell würden nun Angebote bei Fachfirmen eingeholt und einen Antrag bei der Deutschen Bahn „zur Errichtung eines Sicherheitsgerüstes am Ringlokschuppen - unmittelbar an der Bahntrasse – gestellt“.

Doch mit der tatsächlichen Sicherung wird es erst im Frühjahr losgehen: „Witterungs- und vergabebedingt ist der Beginn der Sicherungsarbeiten an beiden Lokschuppen für April geplant.“ Hoffentlich bleiben sie bis dahin stehen.

