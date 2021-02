Die Sicherheit in den Parks im Berliner Westen soll 2021 erhöht werden. Das geht aus einer ganz aktuellen Ausschreibung von Stadtrat Frank Bewig, CDU, hervor. Darüber hat der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau zuerst berichtet.

Das Projekt heißt: „Parkläufer“. Die Kiezstreife mit gelben Warnwesten patrouillierte schon 2020 im Spektegrünzug, Ramingrünzug und Münsingerpark am Rathaus.

Ab 1. April 2021 („Wunschdatum“) wird sie noch stärker eingesetzt – und zwar am Altstadtufer zwischen Schleuse und Dischingerbrücke. Hier zeige ich Ihnen die Routen. „Sechs ‚Parkläufer‘ sollen die Parks in der Zeit von April bis 31. Dezember 2021 sowohl an Werktagen als auch an Sonn- und Feiertagen begehen“, heißt es in der Ausschreibung.

„Aufgabe soll es sein, das Geschehen unter Sicherheitsaspekten und zur Verhinderung von Vandalismus zu beobachten und auch zu einem sozialen Ausgleich beizutragen.“

Bewaffnet sind die Streifen nicht: Sie haben ein Handy, um die Polizei zu rufen. Gut sind Kiez-Kenntnisse und eine, sagen wir, eher unbürokratische Ansprache. Einsatzzeit: 12 bis 24 Uhr. Cool abhängende Familien sind also eher nicht die Zielgruppe sind. Quelle: Ausschreibung

Die Kosten für mehr Sicherheit in den Parks werden übrigens durch Sondermittel des Senats bezahlt; 400.000 Euro stehen dafür im Haushalt 2021 zur Verfügung. Das Geld hat Umweltsenatorin Regine Günther, Grüne, am 10. Januar zur Verfügung gestellt. Das geht aus einer Antwort von Frank Bewig, CDU, auf Anfrage von Christian Müller, AfD, hervor. – Quelle: Kleine Anfrage 618

